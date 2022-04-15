Увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка — скачай бесплатно

Российские военные покидают украинскую землю, оставляя в ней опасные “сувениры”, которые могут стоить жизни. Это мины и остатки неразорвавшихся снарядов.

И мы, родители, должны быть особенно внимательны не только по отношению к себе, но и объяснить детям, где подстерегает опасность и почему нельзя трогать подозрительные предметы.

Именно для этого в Украине создали увлекательный комикс Минная безопасность не без Пека.

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Разработчики говорят: дети – особая аудитория. Им нужны дополнительные разъяснения в понятной и доступной форме, как действовать, чтобы сохранить жизнь.

Книжка интерактивная, поэтому по QR-ссылкам можно проверить свои знания о взрывоопасных предметах или просмотреть полезное видео по теме.

Это позволяет усвоить материал в игровой форме.

Скачать книгу можно совершенно бесплатно по ссылкам:

Разработали такую полезную книжечку совместно Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и издательство Ранок.

Напомним, ранее мы делились с вами нетривиальными способами, как поддержать ребенка в зоне боевых действий.