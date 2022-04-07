А игры пробовали? Нетривиальные способы, как поддержать ребенка в зоне боевых действий

Как бы мы не хотели уберечь детей от всего злого, к сожалению, война — это наши реалии.

Многие люди с детьми эвакуировались из зоны активных боевых действий, но многие и остались. Что делать и как успокоить ребенка, если взрывы раздаются совсем близко, рассказываем в материале.

С маленькими детьми

Старайся оставаться как можно более положительным. Дети воспринимают ситуацию через реакцию взрослых. Обнимай своих детей, если они этого хотят, разрешай им прижиматься к тебе.

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Расскажи о ваших планах и действиях. Например: “Мы сейчас должны все перейти в коридор или ванную комнату, поскольку там самое безопасное место в доме”.

Пойте вместе детские песенки, рисуйте, играйте — все это создает детям ощущение безопасности.

Принимай то, что испытывает ребенок, какие бы эмоции это ни были. Объясни ребенку природу его эмоций. Скажи, то, что он чувствует — нормально. Заверь в том, что вы вместе и поддерживаете ребенка.

С подростками

Во взаимодействии с подростками сохраняй равновесие. С одной стороны, нужно относиться к ним как к взрослым: говорить правду, делиться своими мыслями, возлагать на них ответственность.

С другой стороны — предоставлять им возможность обратиться к тебе за помощью и поддержкой.

В стрессовой ситуации есть большой риск сорваться. Старайся избегать конфликтов и с пониманием относись ко всем членам семьи.

Способы снижения стресса — дыхательные упражнения

Запах цветов

Предложи ребенку представить, что он нюхает цветок: глубоко выдыхает через нос и выдыхает через рот.

Маленький зайчик

Также предложи представить, что он маленький зайчик. А он дышит немного иначе: три быстрых вдоха через нос и длинный выдох через рот.

Упражнение на положительное воображение

Постарайтесь представить себе безопасное место и опишите, каким бы оно было.

Пусть ребенок расскажет, каким он его представляет, кто там есть, как себя чувствует в этом месте, чем занимается. Напомни ребенку о положительном прошлом опыте, семье и друзьях.

Обсудите планы о предстоящим встречах с близкими людьми в безопасных условиях.

Удовлетворение потребностей

По мере возможностей старайся обеспечить удовлетворение основных потребностей: еду, воду, одежду и туалет.

Соблюдай привычный распорядок дня, насколько это возможно. Это обеспечивает стабильность и уверенность в том, что хоть что-то остается постоянным и контролируется в такое непростое время.

Безопасность

Покажи ребенку, как нужно прятаться, если рядом слышно взрыв. Напомни, чтобы он не трогал незнакомые предметы или остатки руин после взрыва, чтобы избежать взаимодействия со взрывчаткой.

Потренируйся вместе с ребенком: что делать, когда происходит активная бомбардировка, что делать после того, как добрались до бомбоубежища или оборудованного подвала.

Дети по-разному могут реагировать на войну. Ранее мы рассказывали, чего можно ожидать от ребенка во время войны, как на это реагировать и поддерживать.