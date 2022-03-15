Родительство

Чего ждать от ребенка во время войны? Психолог о поведении, эмоциях и поддержке детей

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 15 марта 2022, 09:00
Чого чекати від дитини під час війни Психологиня про поведінку, емоції та підтримку дітей
Фото: Pexels

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