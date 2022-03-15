Чего ждать от ребенка во время войны? Психолог о поведении, эмоциях и поддержке детей

Психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook поделилась мнениями о поддержке и самоподдержке.

Объяснила, почему важно быть стабильным и правильно объяснять ситуацию детям.

Эмоции и реакции

Дети зависят от нашей устойчивости и ресурсности. Они зависят от того, что считывают с нашей мимики, невербальных сигналов. И от того, какие слова мы находим, чтобы объяснять им, что происходит”, — пишет психолог.

Наши реакции и слова будут формировать у детей не только отношение к событиям, но и создавать чувство, что мы можем со всем справиться. Малыши именно в нас пытаются растворить весь страх.

И потому очень важно заботиться и о себе. Сейчас совсем не время для перфекционизма, не время даже для капельки мыслей – а какая я мать или отец – наша задача быть живыми!

Во всех смыслах. И очень важно быть к себе заботливыми. Терпимыми. Отправьте всю самокритику к русскому кораблю.

Элементы привычной жизни

Крайне важно включить в свой день хоть что-нибудь из привычной жизни детей в мирное время.

Можно найти похожую еду на ту, что ребенок обычно ест дома, любой пустяк. Каждое утро напоминать знакомые словечки, песни и игры. Не забывайте о традициях семьи.

Если у вас нет сил читать или нет книг, можно экономить силы и слушать аудиосказки.

Если ребенок хочет играть – это прекрасно, значит нервная система имеет ресурс на исцеление.

Важно помнить, что сейчас находиться в телефоне для ребенка безопаснее. Так он отвлекается от реальности.

Но так же важно переключать его на действия – давать поручения, назначать ответственным. Дайте ребенку что-нибудь проконтролировать и повлиять на что-то. Это даст ему почувствовать силу.

Об обучении

Если ребенок может вернуться в школу – прекрасно, ведь это будет связывать его с мирным временем, напоминать о чем-то жизненном и регулярном. Это терапия.

Как только появляется возможность, поддерживайте контакты с друзьями или с новыми детьми.

Если ребенок сам учится – отлично. Но, пожалуйста, помните, что в то время, когда опасно – интеллект не так активен. Возможны сложности с концентрацией.

Вы будете наблюдать откат в знаниях. Дети могут жаловаться на то, что ничего не помнят и ничего не выходит.

О поведении

Вы можете замечать у детей всех возрастов – одновременную взрослость и явный регресс в эмоциональных реакциях, играх, поведении, в речи.

Дети могут задавать один и тот же вопрос в разных вариациях огромное количество раз – и будут ставить, пока не смогут утвердиться в ответе. И сами не почувствуют сопротивления.

А если будет сирена, что мы будем делать? А если сирена нас застанет, когда мы пойдем в магазин? А если я усну и не услышу сирену? А нас не убьют? Почему Россия начала войну? Важно каждый раз отвечать на эти вопросы.

Это попытка ребенка справиться с тревогой. Чем больше информации, тем больше устойчивости.

Объясняйте, что вы делаете и будете делать. Это позволяет ребенку сконструировать реальность и ощутить сопротивление.

Как поддержать ребенка

Невозможность есть привычную еду, потеря дома, любимых игрушек, друзей – это потеря. Утрата с гореванием. Это разрушение опор.

И важно помочь озвучить чувства ребенка и, конечно, поддержать его. Иначе он будет чувствовать себя жертвой или захочет мстить миру за то, что у него отняли.

Чем больше страх, тем сильнее может проявляться агрессия. Но любая проявленная эмоция лучше, чем замирание.

При вспышках агрессии мы говорим – ты злишься? Это так сложно выдерживать – все, что сейчас происходит. Злиться нормально. Наносить вред себе и другим нельзя. Хочешь, покричим в подушку или стакан, или побить подушку?

Следуйте советам психолога и не давайте стрессу и панике поглотить вас. Также прочтите материал как уберечь собственную психику и своих детей во время войны