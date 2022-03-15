Чего ждать от ребенка во время войны? Психолог о поведении, эмоциях и поддержке детей

Психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook поделилась мнениями о поддержке и самоподдержке.
Объяснила, почему важно быть стабильным и правильно объяснять ситуацию детям.
Дети зависят от нашей устойчивости и ресурсности. Они зависят от того, что считывают с нашей мимики, невербальных сигналов. И от того, какие слова мы находим, чтобы объяснять им, что происходит”, — пишет психолог.
Дети зависят от нашей устойчивости и ресурсности. Они зависят от того, что считывают с нашей мимики, невербальных сигналов. И от того, какие слова мы находим, чтобы объяснять им, что происходит”, — пишет психолог.
Наши реакции и слова будут формировать у детей не только отношение к событиям, но и создавать чувство, что мы можем со всем справиться. Малыши именно в нас пытаются растворить весь страх.
И потому очень важно заботиться и о себе. Сейчас совсем не время для перфекционизма, не время даже для капельки мыслей – а какая я мать или отец – наша задача быть живыми!
Во всех смыслах. И очень важно быть к себе заботливыми. Терпимыми. Отправьте всю самокритику к русскому кораблю.
Крайне важно включить в свой день хоть что-нибудь из привычной жизни детей в мирное время.
Можно найти похожую еду на ту, что ребенок обычно ест дома, любой пустяк. Каждое утро напоминать знакомые словечки, песни и игры. Не забывайте о традициях семьи.
Если у вас нет сил читать или нет книг, можно экономить силы и слушать аудиосказки.Если ребенок хочет играть – это прекрасно, значит нервная система имеет ресурс на исцеление.
Важно помнить, что сейчас находиться в телефоне для ребенка безопаснее. Так он отвлекается от реальности.
Но так же важно переключать его на действия – давать поручения, назначать ответственным. Дайте ребенку что-нибудь проконтролировать и повлиять на что-то. Это даст ему почувствовать силу.
Если ребенок может вернуться в школу – прекрасно, ведь это будет связывать его с мирным временем, напоминать о чем-то жизненном и регулярном. Это терапия.
Если ребенок может вернуться в школу – прекрасно, ведь это будет связывать его с мирным временем, напоминать о чем-то жизненном и регулярном. Это терапия.
Как только появляется возможность, поддерживайте контакты с друзьями или с новыми детьми.
Если ребенок сам учится – отлично. Но, пожалуйста, помните, что в то время, когда опасно – интеллект не так активен. Возможны сложности с концентрацией.
Вы будете наблюдать откат в знаниях. Дети могут жаловаться на то, что ничего не помнят и ничего не выходит.
Вы можете замечать у детей всех возрастов – одновременную взрослость и явный регресс в эмоциональных реакциях, играх, поведении, в речи.
Дети могут задавать один и тот же вопрос в разных вариациях огромное количество раз – и будут ставить, пока не смогут утвердиться в ответе. И сами не почувствуют сопротивления.
А если будет сирена, что мы будем делать? А если сирена нас застанет, когда мы пойдем в магазин? А если я усну и не услышу сирену? А нас не убьют? Почему Россия начала войну? Важно каждый раз отвечать на эти вопросы.
Это попытка ребенка справиться с тревогой. Чем больше информации, тем больше устойчивости.Объясняйте, что вы делаете и будете делать. Это позволяет ребенку сконструировать реальность и ощутить сопротивление.
Невозможность есть привычную еду, потеря дома, любимых игрушек, друзей – это потеря. Утрата с гореванием. Это разрушение опор.
И важно помочь озвучить чувства ребенка и, конечно, поддержать его. Иначе он будет чувствовать себя жертвой или захочет мстить миру за то, что у него отняли.
Чем больше страх, тем сильнее может проявляться агрессия. Но любая проявленная эмоция лучше, чем замирание.
При вспышках агрессии мы говорим – ты злишься? Это так сложно выдерживать – все, что сейчас происходит. Злиться нормально. Наносить вред себе и другим нельзя. Хочешь, покричим в подушку или стакан, или побить подушку?
Следуйте советам психолога и не давайте стрессу и панике поглотить вас. Также прочтите материал как уберечь собственную психику и своих детей во время войны