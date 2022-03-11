Как уберечь собственную психику и своих детей во время войны: советы Дмитрия Карпачева

Всем нам сложно справиться с тем, чем мы столкнулись за прошедшие две недели. Уяснить, а тем более сохранить стабильное психологическое состояние после увиденного очень непросто.

Однако самое трудное сейчас нашим детям, которые всю свою маленькую жизнь привыкли верить только в хорошее. И так хотелось бы, чтобы они сохранили эту веру в будущем.

Поэтому известный украинский психолог Дмитрий Карпачев дал несколько советов для родителей, чтобы они смогли уберечь не только жизнь своих малышей, но и ее психику.

Важно помнить, что для ребенка крайне важно получать от родителей поддержку, быть уверенными в том, что старшие знают, что делать и могут их защитить.

Поэтому, чтобы помочь ребенку и не травмировать его своими собственными переживаниями, необходимо привести себя в максимально стабильное психологическое состояние. Как это сделать?

Спать при любой возможности

Ночью, днем, при любом случае нужно спать. Поскольку нехватка сна рано или поздно приведет к нервному срыву.

Поэтому если игнорировать этот совет, то вместо того чтобы поддержать ребенка, вы его будете пугать. Любую негативную эмоцию она будет перенимать и будет испытывать такое же нервное напряжение, как и вы. Даже если она хорошо спала.

Если есть возможность, то принимайте умиротворяющее.

Если вообще не выходит уснуть

Если совсем не можешь спать, нужно сделать следующее. Поставить телефон в авиарежим, чтобы ничего не отвлекало. Включить таймер на 30 минут, закрыть глаза и сосредоточиться на собственном дыхании.

Дышать нужно глубже, чем обычно. Это важно. Выдох должен быть вдвое больше вдоха.

У каждого свои обстоятельства, но в любом случае нужно стараться следовать этим советам. Это именно тот случай, когда лучше сделать хоть как-нибудь, чем вообще не делать.

Есть и пить воду, даже если не хочется

Необходимо регулярно есть и пить, а относиться к этому процессу нужно как к принятию лекарства. Если вы забываете есть, то можно ставить таймер на телефоне.

Если вообще не получается есть полноценно, то можно выпить йогурт, сладкое время, или хотя бы съесть конфету. Во что бы то ни стало в любом количестве.

Это нужно и для того, чтобы появилась энергия. Она необходима, чтобы заботиться о своих детях. Кроме того, пищеварение уменьшает общий уровень стресса.

Информационная диета

Не нужно читать новости все время. Вместо того чтобы постоянно сидеть в телефоне, следя за последними новостями, лучше чем-то себя отвлечь.

Можно пойти погулять с ребенком, почитать книгу, покормить птичек, поиграть в компьютерные игры, и вообще сделать что угодно. Главное не накручивать себя, постоянно следя за происходящим.

Самое главное помнить, что сейчас для всех родителей существует очень важная задача – сохранить наше будущее поколение и максимально позаботиться о здоровой психике наших детей.

А для этого необходимо следовать всем советам, упомянутым выше. Чтобы у детей была возможность опереться на нас и быть уверенными, что они в безопасности.

Война закончится. Мы обязательно победим.

А для того, чтобы помочь ребенку легче пережить стресс от постоянных пробежек после каждой тревоги, читай, чем занять ребенка в бомбоубежище.