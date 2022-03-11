Психологія

Як вберегти власну психіку та своїх дітей під час війни: поради Дмитра Карпачова

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Березня 2022, 16:00
Як вберегти власну психіку та своїх дітей під час війни
Фото: Pexels

Більше новин
Львів
Допомога небайдужих: як у Львові допомагають біженцям
Макс Барських
Макс Барських розриває всі контракти з компаніями РФ та забороняє використання музики в Росії
Володимир Зеленський
Про найманців із Сирії та ставлення Росії до російськомовних — нове звернення Зеленського 11.03.22
Продуктовий набір
Продуктовий набір під час війни: куди звертатись киянам та де його отримати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Львів
Допомога небайдужих: як у Львові допомагають біженцям
Макс Барських
Макс Барських розриває всі контракти з компаніями РФ та забороняє використання музики в Росії
Володимир Зеленський
Про найманців із Сирії та ставлення Росії до російськомовних — нове звернення Зеленського 11.03.22
Продуктовий набір
Продуктовий набір під час війни: куди звертатись киянам та де його отримати

Відео
0:02:51
Львів

Допомога небайдужих: як у Львові допомагають біженцям
0:08:31
Володимир Зеленський
Про найманців із Сирії та ставлення Росії до російськомовних — нове звернення Зеленського 11.03.22
0:03:57
Гуманітарний коридор з Маріуполя, Волновахи, Бучі - евакуація 11 березня
З Маріуполя, Волновахи, Гостомеля та інших міст — Верещук про відкриття 12 гуманітарних коридорів сьогодні
Пожежа
Вибухи в Луцьку та Івано-Франківську: що відомо та чи є постраждалі
Українські військові
Будемо “кошмарити” ворога його ж зброєю: успіхи ЗСУ станом на 11.03.22
0:04:36
Віталій Дейнега
Кожен на своєму фронті! Засновник фонду Повернись живим про проект для фіксації злочинів росіян та нашої доблесті
0:02:51
Одеса готується до оборони
Плетуть сітки та масово вступають в тероборону: як Одеса готується до захисту міста
0:11:10
звернення зеленського 10 березня 2022
Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак? Звернення Зеленського 10 березня 2022
0:03:35
Проукраїнські мітинги
Проукраїнські мітинги набирають обертів на Херсонщині та у Запорізькій області
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Це боротьба добра зі злом! Міністр Грузії, який воює в Україні, про війну з Росією
Більше відео
Продуктовий набір
Читати далі
Продуктовий набір під час війни: куди звертатись киянам та де його отримати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь