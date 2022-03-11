Як вберегти власну психіку та своїх дітей під час війни: поради Дмитра Карпачова

Усім нам складно впоратись з тим, чим ми стикнулась за минулі два тижні. Усвідомити, а тим паче зберегти стабільний психологічний стан після побаченого дуже непросто.

Проте найтяжче зараз нашим дітям, які все своє маленьке життя звикли вірити лише в хороше. І так хотілося б, щоб вони зберегли цю віру у майбутньому.

Тому відомий український психолог Дмитро Карпачов дав кілька порад для батьків, щоб вони змогли вберегти не лише життя своєї малечі, але й її психіку.

Важливо пам’ятати, що для дитини вкрай важливо отримувати від батьків підтримку, бути впевненими у тому, що старші знають, що робити і можуть їх захистити.

Тому, щоб допомогти дитині та не травмувати її своїми власними переживаннями, необхідно привести себе у максимально стабільний психологічний стан. Як це зробити пояснюємо далі.

Спати за будь-якої нагоди

Вночі, вдень, за будь-якої нагоди потрібно спати. Оскільки брак сну рано чи пізно призведе до нервового зриву.

Тому якщо ігнорувати цю пораду, то замість того, аби підтримати дитину, ви її будете лякати. Будь-яку негативну емоцію вона перейматиме і буде відчувати таку ж нервову напругу, як і ви. Навіть якщо вона гарно спала.

Якщо є можливість, то приймайте заспокійливе.

Якщо взагалі не виходить заснути

Якщо зовсім не можеш спати, то потрібно зробити наступне. Поставити телефон в авіарежим, щоб нічого не відволікало. Увімкнути таймер на 30 хвилин, закрити очі і зосередитись на власному диханні.

Дихати потрібно глибше, ніж зазвичай. Це принципово. Видих має бути вдвічі більшим за вдих.

У кожного свої обставини, але у будь-якому разі потрібно намагатись дотримуватися цих порад. Це саме той випадок, коли краще зробити хоч як-небудь, ніж не робити взагалі.

Їсти та пити воду, навіть якщо не хочеться

Необхідно регулярно їсти та пити, а ставитися до цього процесу потрібно як до прийняття ліків. Якщо забуваєте їсти, то можна ставити таймер на телефоні.

Якщо взагалі не виходить їсти повноцінно, то можна випити йогурт, солодкий час, або ж хоча б з’їсти цукерку. Будь-що у будь-якій кількості.

Це потрібно і для того, аби з’явилась енергія. Вона необхідна, щоб піклуватися про своїх дітей. Окрім того, травлення зменшує загальний рівень стресу.

Інформаційна дієта

Не потрібно читати новини увесь час. Замість того, аби постійно сидіти у телефоні, слідкуючи за останніми новинами, краще чимось себе відволікти.

Можна піти погуляти з дитиною, почитати книжку, погодувати пташок, пограти в комп’ютерні ігри, та взагалі зробити будь-що. Головне не накручувати себе, постійно слідкуючи за тим, що відбувається.

Найголовніше пам’ятати, що зараз для всіх батьків існує дуже важливе завдання – зберегти наше майбутнє покоління та максимально попіклуватись про здорову психіку наших дітей.

А для цього необхідно дотримуватись усіх порад, що були згадані вище. Щоб у дітей була можливість спертися на нас і бути впевненими в тому, що вони у безпеці.

Війна закінчиться. Ми обов’язково переможемо.

А для того, щоб допомогти дитині легше пережити постійні пробіжки після кожної тривоги, читай, чим зайняти дитину у бомбосховищі.