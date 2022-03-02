Чим розважити дітей в бомбосховищі, якщо з дому взяли тільки необхідне

Вже сьомий день ми бігаємо до бомбосховища та назад. Інколи доводиться там ночувати. Там знаходяться і багато батьків, які мають заспокоювати й відволікати від жахіття своїх дітей.

Ми беремо з собою найнеобхідніше, немає часу та місця збирати іграшки та книги. Тож як можна розважити дитину в бомбосховищі.

Казки

Всі ми знаємо напам’ять хоча б одну казку. Зацікав дитину і розкажи її. Можна разом з нею придумати свою казку.

Запитати в дитини, які історії їй подобаються більше.

Під час розповіді ставити питання і долучати до фантазування.

Якщо ти не мастак щось вигадувати, а книжки під рукою немає — в тебе точно є телефон. У більшості бомбосховищ, якщо це метро або торгові центри, ловить зв’язок. Можна включити аудіоказку.

В Telegram є канал, де добровольці записують аудіоказки. Він називається Павлуша і Ява. Там можна знайти багато українських казок тривалість від трьох до 15 хвилин.

Озвучка казок дуже класна, їх хочеться слухати. Це не монотонний нудний голос.

Також охочі можуть долучитися і також записати казку для дітей.

А Видавництво Старого Лева дозволило завантажувати безкоштовно деякі електронні книги. Також пропонує переглянути відео, де автори читають книги для дітей.

Мультфільми

Якщо твоя дитина краще сприймає інформацію візуально, то включи їй мультик.

Міжнародний медіасервіс MEGOGO зробив підбірку мультфільмів та мультсеріалів, які можна переглядати безкоштовно. А також зараз доступні ефірні канали, щоб можна було дивитися новини й знати про ситуацію в країні.

Ігри

Існує багато ігор, в які можна грати без інвентарю.

Найпопулярніші — це Міста, Слова (предмети), що поміститься в трилітрову банку, Крокодил.

Також, якщо під рукою є листок та ручка, можна разом намалювати картину. Один елемент малюєш ти, інший — дитина. І так по колу. В кінці вийде весела картина.

Також можна познайомитися з іншими батьками і їх дітьми та придумати групові ігри.

Ці події в нашій країні можуть негативно вплинути на наших дітей. Адже сирени, вибухи, ночівлі в бомбосховища не можуть минути безслідно. Раніше ми розповідали про те, як захистити дитячу психіку від травматичних подій.