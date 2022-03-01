Розповіді

“Що це? Музичка грає”. Історія киянки, яка з дитям тікала від війни

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 01 Березня 2022, 09:30
Тетяна Гонченко
Фото: Unsplash, LIGA.net

Більше новин
Обстріли цивільного сектору
Не гатять по цивільних? Докази воєнних злочинів РФ у фото
Світлана Тарабарова
Для мене померла ціла країна: Світлана Тарабарова засудила російське вторгнення в Україну
Здобутки зсу 1 березня
Bayraktar, авіація та піхота: як українські військові відбивають наступ ворога
Рецепт грінок з хлібу
Смачні грінки з того, що є під рукою — рецепт для всієї родини
Дивитись більше

Матеріали по темі

Обстріли цивільного сектору
Не гатять по цивільних? Докази воєнних злочинів РФ у фото
Світлана Тарабарова
Для мене померла ціла країна: Світлана Тарабарова засудила російське вторгнення в Україну
Здобутки зсу 1 березня
Bayraktar, авіація та піхота: як українські військові відбивають наступ ворога
Робота Приймаченко
Мистецтво житиме! Картини Примаченко від обстрілів врятували прості українці

Відео
Обстріли цивільного сектору

Не гатять по цивільних? Докази воєнних злочинів РФ у фото
0:06:07
Здобутки зсу 1 березня
Bayraktar, авіація та піхота: як українські військові відбивають наступ ворога
Робота Приймаченко
Мистецтво житиме! Картини Примаченко від обстрілів врятували прості українці
Ілон Маск надасть доступ до супутникового інтернету Україні
Підтримка від Ілона Маска: перша партія станцій супутникового інтернету Starlink вже в Україні
Ольга Харлан про спортивні санкції
Українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала спортивні санкції проти Росії
0:07:33
Володимир Зеленський
Обстріл Харкова, санкції, переговори з російською стороною: нове звернення Зеленського
0:01:57
Українці чинять спротив
Безстрашні українці: як цивільні герої протистоять ворогу
0:04:50
Ігор Терехов
Це вбивство українського народу. Терехов про обстріл Харкова 28 лютого 2022
0:02:49
Як гумор допомагає вижити під час війни
Не лише зброєю, а й гумором! Як українці борються з російськими окупантами
0:03:17
Як працює перинатальний центр у Харкові під час війни
Новонароджені у війні: темні підвали, труби та лікарі без сну. Репортаж Вікон
Більше відео
“Що це? Музичка грає”. Історія киянки, яка з дитям тікала від війни
Читати далі
Я про чеченців якось не думала: історія киянки, яка поверталася додому в комендантську годину

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь