Рассказы

“Что это? Музычка играет”. История киевлянки, которая с ребенком бежала от войны

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 01 марта 2022, 09:30
Тетяна Гонченко
Фото: Unsplash, LIGA.net

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