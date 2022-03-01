“Что это? Музычка играет”. История киевлянки, которая с ребенком бежала от войны

Украинцы оказались в ситуации, когда бежать из собственного дома, спасая жизнь, – первая необходимость. В укрытиях бегут с детьми, домашними любимцами и с глазами, полными ужаса.

О том, как переживала взрывы в Киеве и об эвакуации на запад страны рассказала Татьяна Гонченко, мама двухлетней Софии.

В это утро Татьяна проснулась от мощного взрыва и яркой вспышки за окном. Разбудила сонного ребенка, быстро его одела, схватила чемоданчик, кошек и уже планировала отправиться в укрытие, как одна из кошачьих переносок сломалась. Женщина решила вернуться за четвероногими позже и побежала в бомбоубежище.

В укрытии

В бомбоубежище было много людей, песка и пыли. Двухлетнюю Софию на месте не удержать – бегает кругами, сопротивляется, хочет сбежать. Для ребенка это пространство не приспособлено.

Вместе с мужем Татьяна читает новости. Узнает, что российский самолет упал на многоэтажку по соседней улице. Решают уезжать из города. Эд возвращается за котами, детскими вещами и коляской.

На вокзале

На метро добираются до Вокзальной. Ни билетов, ни представления, что будет дальше. Ребенок капризничает. Супруги покупают Софийке надувной шарик-цветочек, который одна отважная женщина продолжает продавать около вокзала.

– На вокзале море людей: с детьми, животными, вещами. Растерянные, испуганные, еще и табло с расписанием не работает, – рассказывает Татьяна.

Объявляют о посадке на поезд во Львов.

Его буквально штурмуют, как самолет в Кабуле – все кричат, проталкиваются в поезд, билеты и документы никто не проверяет, детей зажимают.

На этот состав Татьяна с семьей не попадает. Похоже, нужно возвращаться домой.

Однако вскоре объявляют электричку на Ровно. Вагоны также забиты, люди буквально свисают с дверей. К счастью, последний вагон оказывается полупустым. Вместе с коляской, котами, ребенком и чемоданами семья оказывается внутри.

Дорога длинная – 8,5 часов. Пока едут, ищут хоть какое-нибудь жилье.

Кормим Софию энергетическими батончиками и куском колбасы. Больше ничего нет.

Двухлетней малышке трудно усидеть на месте, она прыгает, кричит, падает на пол. Однако без взрывов, говорит Татьяна, спокойнее.

Ровно

В Ровно приезжают уже вечером. Город встречает тьмой и звуками сирен. До дома, где семья должна была остановиться, еще нужно добраться. Такси у вокзала не ходит. Непривычно.

Пока семья ищет транспорт, не утихают сирены.

Что это? – спрашивает София.

Музычка играет, – говорю.

Ночь семья проводит у небезразличных людей. Для кошек делают временный лоток – из коробки и песка. А утром собираются в путь снова.

На Тернополь

Транспорта почти нет. Снова долгое ожидание такси, которое в последний момент привозит Татьяну с дочерью, котами и мужем на вокзал. За минуту до отправления автобуса усаживаются в тесный автобус.

Чтобы не тратить много места, кто-то из пассажиров берет кошку Няшу к себе на руки.

Через несколько часов приезжают в Тернополь. Там семью встречают, везут домой и кормят горячей едой.

Хочется плакать. Наконец-то можно, — признается Татьяна.

Напомним, ранее мы рассказывали историю киевлянки, которая возвращалась домой в комендантский час.