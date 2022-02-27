Я о чеченцах как-то не думала: история киевлянки, которая возвращалась домой в комендантский час

Новость о введении комендантского часа в Киеве до утра понедельника взбудоражила многих. Еще утром планируешь свой день и покупаешь продукты на ужин, а уже ночью сидишь в холодной подземке с пустыми руками.

Так произошло с жительницей Киева Натальей Милевской.

В субботу девушка ездила в военный госпиталь, чтобы привезти ребятам самое необходимое, в том числе павербанк. Вернуться домой до начала комендантского часа Наталья не успела.

Такси не едет, ничего не едет, а пешком не успеваю.

— Я заскочила в метро Печерска и поняла, что у меня с собой ни воды, ни еды.

Ужином с Натальей поделились военные, которые защищали укрытие – лаваш, холодец и хлебушек. Ночь пересидела в подземке и собиралась быстро добраться домой, но и здесь не обошлось без приключений.

На вопрос, можно ли выйти на улицу, военные ответили утвердительно. Наталья отправилась домой — на Соломенку со столичного Печерска.

Они мне сказали “можете выбежать”, то есть подышать свежим воздухом и вернуться, но я их “можете выбежать” поняла по-своему.

Когда девушка преодолела полпути, ее остановили ребята из ВСУ.

— Они там преградили дорогу и всех проверяли. Расспросили, куда я иду, где живу, посмотрели паспорт, — вспоминает Наталья.

Впоследствии документы вернули и разрешили идти домой, а уже через минуту еще один военный через дорогу начал кричать:

Девушка, вы куда? Комендантский час! Сейчас чеченцы в городе. Вас подстрелят и глазом не мигнут.

Тогда, признается Наталья, стало действительно страшно. Начали сдавать нервы. Девушка спросила военного, что ей делать дальше. Теперь дорога домой уже не казалась такой безопасной.

Я просто когда пол пути шла, о чеченцах как-то не думала, и мне не было страшно.

— А тут мне о них напомнили — и я уже боюсь.

Украинские военные хотели выделить девушке “эскорт”, провести домой. Но руководство не позволило покинуть место дежурства.

Тогда армейцы остановили гражданскую машину, проверили у водителя документы, спросили, куда следует. Оказалось — в КГГА. Военные попросили подвезти Наталью домой.

Девушка говорит: не без приключений, но дома таки оказалась. И шутит: будет что рассказать детям.

Сейчас нашим военным очень нужна наша поддержка. Ранее мы рассказывали, как помочь армии.