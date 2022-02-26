Как помочь украинской армии без денег? Рассказываем о разных способах

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 февраля 2022, 21:50
як допомогти українській армії
Фото: Facebook

Больше новостей
Раян Рейнольдс підтримує Україну у час російського наступу
Дедпул с нами! Райан Рейнольдс выложил пост в поддержку Украины
де сховатися у багатоповерхівці
Выходить на лестничные клетки! Расскажем, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме
Повернися живим гаряча лінія для родичів російських військових, які окупували Україну
Вернись живым из Украины! Минобороны запустило горячую линию для родственников российских оккупантов
Вимкніть геолокацію
Новая “метка” — твоя геолокация в телефоне! Выключи ее
Смотреть больше

Материалы по теме

Раян Рейнольдс підтримує Україну у час російського наступу
Дедпул с нами! Райан Рейнольдс выложил пост в поддержку Украины
де сховатися у багатоповерхівці
Выходить на лестничные клетки! Расскажем, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме
Повернися живим гаряча лінія для родичів російських військових, які окупували Україну
Вернись живым из Украины! Минобороны запустило горячую линию для родственников российских оккупантов
Вимкніть геолокацію
Новая “метка” — твоя геолокация в телефоне! Выключи ее

Видео
0:09:57
де сховатися у багатоповерхівці

Выходить на лестничные клетки! Расскажем, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме
Повернися живим гаряча лінія для родичів російських військових, які окупували Україну
Вернись живым из Украины! Минобороны запустило горячую линию для родственников российских оккупантов
Брифінг Дениса Шмигаля щодо війни в Україні 26.02.2022
Ожидал легкой прогулки, а получил ад! Шмыгаль о войне в Украине
0:03:23
Звернення Кличка вечір 26.02.22
Мы защищаем свою землю! Новое обращение Кличко к киевлянам вечером 26.02.22
Дмитро Монатік написав вірш про війну в Україні
Услышьте меня все, кто слышит в России — Монатик обратился к россиянам в стихах
0:06:47
як справитися з тивогою
Как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны: советы психолога
Как помочь украинской армии без денег? Рассказываем о разных способах
Самая большая больница Львова готова принимать больных
0:04:11
Звернення Зеленського 26.02.2022
К победе! Слава Украине! Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины
0:03:41
Флаг Украины
Эта война — на уничтожение Украины как нации! Олег Сенцов о нашем настоящем
0:04:46
Бліцкриг Росії не вдався
Путин ожидал блицкрига — вместо этого оккупант получил жесткий отпор
Больше видео
Вимкніть геолокацію
Читать дальше
Новая “метка” — твоя геолокация в телефоне! Выключи ее
Как помочь украинской армии без денег? Рассказываем о разных способах
Читать дальше
Время вышло: хакеры Anonymous переходят к активным атакам против РФ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь