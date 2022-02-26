Как помочь украинской армии без денег? Рассказываем о разных способах

Украина еще раз показывает миру свое единство. Мы объединяемся и помогаем друг другу. Жаль, что поводом для этого являются такие плохие события, как нападение соседа-агрессора России.

Мы показываем, что готовы защищать нашу землю всеми способами, а военные уже восьмой год оберегают наши границы.

Сейчас украинская армия нуждается в помощи, как никогда.

Чтобы у наших защитников оставался такой сильный боевой дух, надо их поддерживать.

Поддержка армии — это не обязательно деньги. Можно помочь им разными другими путями.

Маскировочная сетка

Самый простой и легкий способ помочь солдатам — это сделать маскировочную сетку. Узнайте нужные размеры маскировки и делайте. Это совсем не трудно. Я даже сама принимала участие в этом процессе. Мы в школе делали такую ​​сетку, когда было первое обострение боевых действий.

Процесс длительный, работали почти неделю. Но желание помочь и сплоченность коллектива превратила процесс в приятное занятие.

Также по схожему принципу можно делать маскировочные костюмы “кикиморы”.

Если ты не знаешь, как это делать и как организовать процесс, тебе поможет организация Маскувальна сітка руками волонтерів. Там ты сможешь найти все необходимое, что тебя интересует.

(источник фото: Маскувальна сітка руками волонтерів)

Убежден, что хендмейд — это точно не твое?

В таком случае можно найти дома старые вещи или обрезки ткани, которые тебе не нужны, и отдать волонтерам.

Ведь часто в поисках сырья для сеток им приходится обращаться к пошивным фабрикам или стоковым магазинам.

Помню, в школе мы тоже собирали разные крупы и закатки, можно уточнить у волонтеров, нужно ли это, и помочь таким образом.

Аккумуляторы и зарядные устройства

У нас все время зависит от электроники. Средства связи, освещение, электрические плиты для приготовления пищи.

Солдаты тоже зависят от электронных устройств. К примеру, устройства для ночного видения. Они работают благодаря аккумуляторам. Поэтому армия нуждается в них.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке волонтер Тим Златкин.

Ты можешь пожертвовать старые пальчиковые аккумуляторы и зарядные устройства для военных или купить несколько новых и передать их армейцам. Кажется, что это такая мелочь. Но именно такие мелочи очень важны.

Тонер

Также волонтеры собирают тонер. Это порох, который очень нужен нашим военным. Недавно волонтер Сергей Марко сообщил, что ему удалось выкупить это вещество на 41,2 тыс. грн. Два ящика теперь направляются к тем, кто защищает наши границы.

єПідтримка для армии

Недавно “ковидную” тысячу можно пожертвовать в фонд Повернись живим. С первого дня действия этой функции фонд собрал около 200 млн грн.

Также Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Читать по теме Тысячу єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии Тысячу єПідтримки или остатки средств можно пожертвовать в поддержку армии – детали в материале.

Медицинские средства

Медицинские средства, препараты — это вообще одна из самых необходимых вещей. На фронте может произойти все, что угодно. Никогда не знаешь, что тебе понадобится: жгут, шина, кислородная маска или просто перекись водорода для царапины.

На своей странице в Facebook волонтер Тата Кеплер рассказывает, что уже восемь лет помогает армии и постоянно не хватает медицинского оснащения.

На фронте нужны ларингальные маски, “воротники”, внутрикостные катетеры (один стоит почти шесть тысяч, а они очень необходимы), абдоминальные бандажи, вакуумные шины на руки и ноги, медицинские рюкзаки, одноразовые кислородные концентраторы с мягкими масками, жгуты и т.д.

Также военным нужна техника: планшеты, ноутбуки.

Ты можешь помочь и отдать свой старый планшет или ноутбук или же помочь с медицинскими средствами.

Звезды и волонтерство

Известный украинский телеведущий Сергей Притула занимается волонтерством. Он также сообщает, что очень нужны медикаменты.

Также он попросил покупать и передавать военное снаряжение:

— Нужно все: бронежилеты, каски, дроны, рации, разрузки, тактическое снаряжение, наколенники, тепловизоры, приборы ночного видения, патроны под натовский калибр, натовские аптечки, турникеты, кровоостанавливающие.

В Киеве везти на Гончара, 65. Звонить никуда не нужно, покупайте и везите, деньги возвращаем сразу, — говорит Притула.

А еще наши военные обратились к гражданам Украины с призывом помогать им. Поэтому ранее мы рассказывали о простых, но действенных шагах помощи ВСУ.