Поборем эту нечисть вместе! Военные обратились к украинцам

Украинские военные, в частности, Нацгвардия, ВСУ, Нацполиция и другие структуры обратились к каждому гражданину нашей страны с призывом помочь побороть российское нашествие.
Для этого украинцы могут предпринимать маленькие, но очень полезные шаги:
1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно пройдет колонна бензовозов. Сделайте все, чтобы они не прошли: блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот. Любой способ подойдет.
Нет топлива – нет техники.
2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте, не дайте им выйти;
3. Удалите указатели на местности.
Вы ориентируетесь, враг – нет.
Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага;
4. Диверсанты делают метки на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте всяким образом;
5. Если знаете, что враг на подходе, поджигайте солому, шины в больших количествах. Черный дым дезинформирует, и враг подумает, что населенный пункт уже обстрелян. Это поможет выиграть немного времени;
6. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, подожгите его… Новый вырастет на костях оккупанта;
7. Окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать;
8. Не снимайте на фото и видео передвижения украинских военных.
Любая помощь сейчас важна, говорят наши защитники.
Любая помощь сейчас важна, говорят наши защитники.
Напомним, что вы также можете сдать кровь на нужды украинской армии. Сдать кровь в Киеве и Одессе можно по адресам, указанным по ссылке.