Поборем эту нечисть вместе! Военные обратились к украинцам

Украинские военные, в частности, Нацгвардия, ВСУ, Нацполиция и другие структуры обратились к каждому гражданину нашей страны с призывом помочь побороть российское нашествие.

Для этого украинцы могут предпринимать маленькие, но очень полезные шаги:

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно пройдет колонна бензовозов. Сделайте все, чтобы они не прошли: блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот. Любой способ подойдет.

Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте, не дайте им выйти;

3. Удалите указатели на местности.

Вы ориентируетесь, враг – нет.

Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага;

4. Диверсанты делают метки на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте всяким образом;

5. Если знаете, что враг на подходе, поджигайте солому, шины в больших количествах. Черный дым дезинформирует, и враг подумает, что населенный пункт уже обстрелян. Это поможет выиграть немного времени;

6. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, подожгите его… Новый вырастет на костях оккупанта;

7. Окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать;

8. Не снимайте на фото и видео передвижения украинских военных.

Любая помощь сейчас важна, говорят наши защитники.

Напомним, что вы также можете сдать кровь на нужды украинской армии. Сдать кровь в Киеве и Одессе можно по адресам, указанным по ссылке.