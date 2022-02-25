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Украинцы сдают кровь для военных: адреса центров в Киеве и Одессе

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 25 февраля 2022, 22:00
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