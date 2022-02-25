Украинцы сдают кровь для военных: адреса центров в Киеве и Одессе

С началом полномасштабного наступления Российской Федерации на Украину население страны перестало делиться на “мирных жителей” и “военных”. Украинцы помогают воинам всем, чем могут. Основное, в чем сейчас нуждается — кровь для раненых.

Чтобы гарантировать достаточный запас крови, Киевский городской центр начал работать круглосуточно. Сдавать кровь можно с восьми утра до шести вечера.

В своем обращении к киевлянам мэр Киева Виталий Кличко отметил, что многие киевляне уже откликнулись на призыв сдать кровь. Также он сообщил, что после указанных часов приема крови специалисты перерабатывают ее в компоненты.

Город делает все, чтобы обеспечить достаточные запасы крови. И для бесперебойного обеспечения ею столичных медучреждений

Пункты забора донорской крови работают по адресам: ул. Максима Берлинского, 12 и ул. Петра Запорожца, 26.

В Одессе волонтеры призвали неравнодушных горожан приходить и сдавать кровь для раненых. Доноров пришло так много, что врачи не успевают принимать людей.

Желающие сдать кровь могут приходить в Областной центр переливания крови, расположенный в Бисквитном переулке и в Городскую клиническую больницу.

К сожалению, у нас такое время, что приходится. Раньше уже сдавал кровь – однажды, когда жена была беременна. Сейчас это может спасти кому-то жизнь. А они нам сейчас нужны.

Именно так комментирует свой выбор одессит Владимир, решивший стать донором крови.

Общее настроение наших граждан можно описать комментарием другого донора — Виктора: “Хочется хоть как-то помочь, внести свой вклад”.

Если Вы тоже хотите помочь нашим военным, защищающим украинское будущее и жизнь украинского народа — мы рассказываем, как потратить ковидную тысячу на помощь нашей армии.