Для тебя Война в Украине

Дроны РФ ударили по Южному мосту в Киеве: что известно

Марина Слизовская, редактор сайта 01 октября 2026, 14:19 2 мин.
южный мост
Фото Pexels

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