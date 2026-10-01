Дроны РФ ударили по Южному мосту в Киеве: что известно

Российские дроны сегодня, 1 октября, дважды попали вблизи опорной части Южного моста в Киеве.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Удар по Южному мосту в Киеве: что известно

Удар по Южному мосту в Киеве произошел сегодня днем, 1 октября. В результате двойного попадания временно приостановили движение метро и наземного общественного транспорта.

Специалисты обследуют состояние сооружения после атаки.

Как отметили в Киевской городской госадминистрации, через Южный мост поезда зеленой линии метро и наземный общественный транспорт курсируют с изменениями в маршруте.

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Поезда зеленой линии двигаются только по подземным участкам:

Сырец – Выдубичи;

Осокорки – Красный хутор.

Тем временем автобусы №№ 22, 91 будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.

По данным КГГА, около 11:30 в результате взрывной волны в поезд через систему вентиляции попала пыль. Пассажиры и машинист не пострадали. Стекла и конструкции вагона в результате атаки не повреждены. Поезд доставили в электродепо, чтобы дополнительно осмотреть.

Обновлено на 14:50

По предварительным результатам осмотра моста, критические повреждения не обнаружили. Движение наземного общественного транспорта возобновляется в обычном режиме.

Как сообщили в КГГА, автобусы №№ 22, 91 возобновляют движение через мост и курсируют по обычным маршрутам.

На данный момент продолжают обследовать конструкции метро. О возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

В ночь на 1 октября Россия вновь атаковала Украину беспилотниками. Под ударом оказались Киев и область, Одесса, Сумы, Ровенщина, Днепропетровщина и другие регионы. В Киеве дрон попал в школу.

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