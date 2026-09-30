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Комендантский час в Днепре в 2026 году: какой график действует сейчас

Ольга Петухова, редактор сайта 30 сентября 2026, 18:00 2 мин.
комендантский час в днепре
Фото Pexels

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