Комендантский час в Днепре в 2026 году: какой график действует сейчас

Комендантский час в Днепре ограничивает пребывание людей на улицах и в общественных местах в ночное время.

Его ввели для безопасности жителей, а режим может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью. Поэтому перед выходом в вечернее или ночное время стоит проверять актуальные сообщения местных властей.

В какой временной промежуток сейчас действует комендантский час в Днепре — читай в материале.

Комендантский час в Днепре 2026

По состоянию на сентябрь 2026 года комендантский час в Днепре длится с 00:00 до 05:00.

Его устанавливает областная военная администрация вместе с военным командованием.

Во время комендантского часа без специального разрешения запрещено находиться на улицах и в других общественных местах.

Также ограничивается движение транспорта, а магазины, кафе и другие заведения прекращают работу.

Свободно передвигаться по городу в это время могут работники экстренных служб, военные, правоохранители, сотрудники критической инфраструктуры и люди, которые имеют соответствующие пропуска.

Читать по теме Штраф за использование русского языка в Украине: более 30 тысяч гривен за нарушение языкового закона Штрафы за использование русского языка в публичном пространстве могут вырасти в десять раз.

Отдельно предусмотрены случаи, когда человеку нужно срочно обратиться за медицинской помощью. В то же время без острой необходимости покидать жилье во время комендантского часа нельзя.

За нарушение установленного режима правоохранители могут проверить документы, доставить человека в отделение полиции и составить административный протокол. Конкретные меры зависят от обстоятельств нарушения.

Комендантский час нужен не только для контроля передвижения, но и для уменьшения рисков преступлений и диверсий, а также обеспечения работы сил обороны и экстренных служб.

Актуальное время его начала и завершения в Днепре следует уточнять в официальных сообщениях Днепропетровской ОВА, городской власти и других проверенных источниках.

Читайте также в нашем другом материале, как оплатить штраф ТЦК и какими сервисами для этого воспользоваться.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!