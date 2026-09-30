Комендантский час в Днепре в 2026 году: какой график действует сейчас

Комендантский час в Днепре ограничивает пребывание людей на улицах и в общественных местах в ночное время.
Его ввели для безопасности жителей, а режим может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью. Поэтому перед выходом в вечернее или ночное время стоит проверять актуальные сообщения местных властей.
В какой временной промежуток сейчас действует комендантский час в Днепре — читай в материале.
Комендантский час в Днепре 2026
По состоянию на сентябрь 2026 года комендантский час в Днепре длится с 00:00 до 05:00.
Его устанавливает областная военная администрация вместе с военным командованием.
Во время комендантского часа без специального разрешения запрещено находиться на улицах и в других общественных местах.
Также ограничивается движение транспорта, а магазины, кафе и другие заведения прекращают работу.
Свободно передвигаться по городу в это время могут работники экстренных служб, военные, правоохранители, сотрудники критической инфраструктуры и люди, которые имеют соответствующие пропуска.
Отдельно предусмотрены случаи, когда человеку нужно срочно обратиться за медицинской помощью. В то же время без острой необходимости покидать жилье во время комендантского часа нельзя.
За нарушение установленного режима правоохранители могут проверить документы, доставить человека в отделение полиции и составить административный протокол. Конкретные меры зависят от обстоятельств нарушения.
Комендантский час нужен не только для контроля передвижения, но и для уменьшения рисков преступлений и диверсий, а также обеспечения работы сил обороны и экстренных служб.
Актуальное время его начала и завершения в Днепре следует уточнять в официальных сообщениях Днепропетровской ОВА, городской власти и других проверенных источниках.
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