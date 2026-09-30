Выплаты на ребенка до 3-х лет в 2026 году: какие суммы могут получить родители

В 2026 году в Украине действует обновленная система государственной поддержки семей с детьми. Помощь зависит от возраста ребенка: отдельно предусмотрены средства при рождении, выплаты на уход до одного года и программа єЯсла для родителей, которые возвращаются к работе.

Поэтому выплаты на ребенка до 3 лет в 2026 году — это не одна фиксированная сумма на весь период. Размер помощи и условия ее получения меняются в зависимости от возраста ребенка.

Выплаты на ребенка до 3 лет: какие суммы можно получить

В первый год жизни ребенка государство предусматривает ежемесячную помощь на уход. При этом родителям не нужно обязательно выходить на работу на полный день, чтобы получать эти средства.

После того как ребенку исполняется год, для родителей, которые возвращаются к работе, действует программа єЯсла. Именно здесь появляется условие относительно полной занятости.

Основные выплаты на ребенка до 3 лет в Украине в 2026 году такие:

50 000 грн — одноразовая помощь при рождении ребенка;

— одноразовая помощь при рождении ребенка; 7 000 грн ежемесячно — помощь по уходу за ребенком до одного года;

ежемесячно — помощь по уходу за ребенком до одного года; 10 500 грн ежемесячно — помощь по уходу за ребенком до года, если ребенок имеет инвалидность;

ежемесячно — помощь по уходу за ребенком до года, если ребенок имеет инвалидность; 8 000 грн ежемесячно — выплата по программе єЯсла для детей от одного до трех лет;

ежемесячно — выплата по программе єЯсла для детей от одного до трех лет; 12 000 грн ежемесячно — єЯсла для ребенка с инвалидностью.

Одноразовые 50 000 грн при рождении не зависят от того, работают родители или нет. Что касается ежемесячной помощи до года, здесь также нет требования обязательного выхода на полный рабочий день.

А вот для єЯсла условия другие: один из родителей или законный представитель, который ухаживал за ребенком, должен выйти на работу на полный рабочий день.

То есть социальные выплаты на ребенка до 3 лет зависят не только от возраста малыша, но и от того, по какой именно программе семья получает помощь.

Читать по теме Выплаты матери-одиночке в 2026: размер и необходимые документы для получения помощи Сколько будет получать мать-одиночка и какие документы необходимы для этой выплаты?

Как оформить выплаты на ребенка до 3 лет

Оформление зависит от вида помощи. Обратиться можно в Пенсионный фонд Украины или ЦНАП, а для отдельных выплат предусмотрено электронное оформление через государственные онлайн-сервисы.

Для помощи при рождении ребенка и других предусмотренных государством выплат необходимо подать соответствующее заявление и необходимые документы.

Для єЯсла дополнительно должно быть подтверждено, что один из родителей или законный представитель вышел на работу на полный рабочий день. Сведения о трудоустройстве могут проверяться по данным государственных реестров.

Поэтому перед подачей заявления стоит определить, какую именно помощь хочет получить семья и сколько лет ребенку. От этого будут зависеть и размер выплаты, и требования для ее назначения.

Таким образом, как оформить выплаты на ребенка до 3 лет — зависит от конкретного вида помощи.

Ранее мы рассказывали о государственной программе «єЯсла»: кто имеет право на участие и как подать заявку.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!