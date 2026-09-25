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Зашел в воду проверить улов: на Львовщине ребенка укусила гадюка

Марина Слизовская, редактор сайта 25 сентября 2026, 12:00 2 мин.
Укус гадюки

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