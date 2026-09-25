Зашел в воду проверить улов: на Львовщине ребенка укусила гадюка

Во Львовской области ядовитая змея укусила ребенка во время семейного отдыха у озера. После инцидента ребенка госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Об этой ситуации рассказали в детской больнице Святого Николая.

На Львовщине змея укусила ребенка: что известно

На Львовщине змея укусила ребенка во время семейной рыбалки на озере. Ребенок зашел в воду, чтобы проверить улов в сетке, и не заметил там змею.

Сообщается, что пресмыкающийся укусил ребенка за средний палец, оставив типичный след от укуса. Мать распознала змею, это оказалась гадюка небольших размеров.

Семья быстро отправилась во Львов. Уже через 10 минут палец начал болеть и отекать, а к моменту приезда в больницу припухлость распространилась на всю кисть.

Врачи предостерегают: яд змеи разрушает ткани, угрожает нервной системе, почкам и нарушает свертываемость крови.

Благодаря своевременному обращению за помощью и правильной тактике лечения удалось остановить распространение яда и избежать тяжелых последствий, рассказали в детской больнице Святого Николая. Ребенка сразу отправили в отделение интенсивной терапии. Его состояние стабилизировали и назначили консервативное лечение. Кроме того, маленький пациент находился под усиленным наблюдением хирургов.

На следующий день состояние пострадавшего ребенка значительно улучшилось, его перевели в хирургическое отделение. И только после нормализации всех анализов выписали из больницы. Это произошло на девятый день.

В случае укуса змеи нужно обеспечить покой пострадавшему человеку, поить его водой, освободить место укуса от одежды и украшений, обездвижить поврежденную конечность подручными средствами, промыть рану водой и наложить медицинскую повязку. Немедленно обратиться за помощью, — отмечают медики.

Врачи отмечают, что нужно сразу обращаться за профессиональной помощью, а не ждать утра или завершения выходных. Отек от укуса гадюки нарастает за несколько часов. При укусе змеи нельзя накладывать жгут, отсасывать яд, прижигать место укуса или делать разрезы, отмечают специалисты.

Ранее мы писали, что делать, если укусила змея и возможно ли уберечься от этого.

Фото: дитяча лікарня Святого Миколая

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