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Катание на квадроцикле обернулось перитонитом: во Львове спасли парня с разрывом кишки

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 сентября 2026, 12:02 2 мин.
Прицеп оторвался от квадроцикла: подросток получил разрыв кишки и перитонит

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