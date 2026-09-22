Катание на квадроцикле обернулось перитонитом: во Львове спасли парня с разрывом кишки

Опасная забава компании подростков закончилась для одного из них тяжелой травмой. Ребята прицепили к квадроциклу прицеп и отправились кататься, однако уже через несколько десятков метров фаркоп оторвался. Прицеп перевернулся и прижал к земле подростка по имени Денис.

Парня удалось освободить. Из-за сильного болевого шока он сначала даже смог подняться и пробежать несколько метров. Однако вскоре упал из-за резкой боли в животе.

У подростка диагностировали разрыв двенадцатиперстной кишки

Дениса доставили в Детскую больницу Святого Николая во Львове. Его состояние медики оценивали как тяжелое, поэтому парня сразу госпитализировали в реанимацию.

Во время обследования врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму и повреждение внутренних органов. Чтобы выяснить характер травм, медики провели диагностическую лапароскопию.

Во время процедуры выяснилось, что в результате удара подросток получил ушиб поджелудочной железы и разрыв двенадцатиперстной кишки. Из-за повреждения содержимое кишечника и пищеварительные ферменты попали в брюшную полость. У парня стремительно начал развиваться перитонит.

— Это нечастая патология — разрыв двенадцатиперстной кишки.

Этот орган глубоко на дне живота, надежно защищенный другими органами и связями, поэтому травмировать его крайне тяжело. От удара содержимое кишечника и агрессивные ферменты вылились в брюшную полость, вызвав ферментативный перитонит. Это неотложное состояние, которое без срочной операции приводит к необратимым последствиям. Парню фактически повезло, что размер разрыва был до сантиметра и не пострадали более уязвимые органы рядом: печень и селезенка, — рассказала врач.

Из-за сложного расположения поврежденного участка хирурги после диагностической лапароскопии перешли к открытой операции. Во время вмешательства медики зашили разрыв двенадцатиперстной кишки, очистили брюшную полость и установили дренажи.

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Денис уже самостоятельно ходит

Сейчас состояние подростка врачи оценивают как средней тяжести. Денис уже поднимается с кровати и самостоятельно ходит по палате. Впереди парня ждет длительное восстановление — ориентировочно около полугода реабилитации.

Главное фото: Детскася больница Святого Николая.

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