В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег: что нужно знать туристам

В украинских Карпатах, на горе Поп Иван, температура опустилась до -1°C, также выпал первый небольшой снег. Туристов предупреждают об изменении погоды на вершине и указывают на необходимость позаботиться о соответствующей одежде и снаряжении.

Об этом сегодня, 22 сентября, проинформировало Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На горе Поп Иван выпал первый снег

На горе Поп Иван выпал первый снег и фиксируется морозная погода.

— На вершине уже зимние температуры, поэтому спасатели предостерегают туристов о том, что следует учесть погодные условия при планировании восхождения, — говорится в сообщении.

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Во вторник на 08:00 на горе было облачно, температура воздуха -1°C, ветер западный 4 м/с.

В ГСЧС отметили, что скользкие камни, холод, влага, туман и внезапное ухудшение погоды могут осложнить даже знакомый маршрут. Поэтому туристов просят следить за прогнозом погоды, позаботиться о теплой одежде, водонепроницаемой обуви и надлежащем снаряжении, а также не переоценивать свои силы во время восхождения на вершины.

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