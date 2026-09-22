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В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег: что нужно знать туристам

Марина Слизовская, редактор сайта 22 сентября 2026, 11:30 2 мин.
Погода на Поп Иван
Фото ГСЧС/Facebook

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