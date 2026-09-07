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Погода на октябрь 2026 в Украине: какой будет середина осени и ожидать ли заморозков

Марина Слизовская, редактор сайта 07 сентября 2026, 21:00 3 мин.
Погода на октябрь 2026
Точный прогноз погоды в Украине на весь октябрь 2026 Фото Pexels

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