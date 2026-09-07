Погода на октябрь 2026 в Украине: какой будет середина осени и ожидать ли заморозков

Середина осени в Украине уже не за горами, потому что время летит быстро. Какие температуры ожидать в октябре 2026, будут ли осадки и стоит ли бояться заморозков, рассказываем в нашем материале.

Погода в Украине на октябрь 2026: прогноз по регионам

Второй месяц осени во всех регионах Украины будет похожим: без осадков, со сменой солнечных дней на пасмурные и что важно — без заморозков.

Погода в октябре 2026 на севере Украины

Второй месяц осени на севере Украины ожидается сухим и прохладным, с большим количеством пасмурных дней. На улице прогнозируют +12…+15°C днем, а ночью ощутимо холоднее: +5…+7°C. По сравнению с солнечным сентябрем начало октября ожидается более мрачным — преимущественно переменная облачность.

В середине октября температура уже немного опустится: +12…+13°C днем, +3…+5°C ночью. С середины месяца на севере Украины будет преимущественно пасмурно.

Конец месяца – это уже глубокая осень, так что и одеваться уже надо тепло. Днем воздух прогреется до +9…+11°C, ночью +2…+6°C.

Октябрь в северных регионах, в частности столицы Украины — Киеве, прогнозируют сухим, даже без минимальных осадков.

Погода в октябре 2026 на западе Украины

В западных регионах прогноз на середину осени 2026 следующий: без осадков и преимущественно облачно. Днем в начале месяца +13…+15°C, ночью +4…+7°C.

Вторая декада октября на западе страны уже несколько прохладнее +12…+13°C днем, а ночью +5…+6°C. Погода будет либо пасмурной, либо облачной с прояснениями.

В конце месяца жителей западных областей ожидает малосолнечная погода: днем ​​+10…+13°C, а ночью уже ощутимо холодно +2…+6°C.

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Погода в октябре 2026 на юге Украины

В южных областях октябрь ожидается так же сухим, как и в других регионах, однако солнышка будет немного больше. В начале месяца: +16…+19°C и +7…+10°C.

А вторая декада придет со следующими показателями: днем ​​+14…+17°C, ночью +6…+9°C. Погода на улицах южных областей Украины — преимущественно облачная с прояснениями.

Последняя декада будет в основном солнечной и сухой, днем ​​+11…+15°C, а ночью +4…+8°C.

Погода в октябре 2026 на востоке Украины

В восточных регионах Украины в середине осени будет сухая и достаточно комфортная погода. Днем там ожидается +15…+17°C, а ночью: +5…+7°C.

Вторая декада месяца на востоке от +12°C до +15°C днем ​​и от +4°C до +6°C ночью.

Прохладнее в восточных областях станет к концу октября: +9°C… +14°C и +1…+6°C. На смену совершенно ясным дням уже приходят дни с тяжелыми осенними облаками, осадков на востоке также не прогнозируют.

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Источник: Meteoprog.com

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