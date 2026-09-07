Рейтинг школ Львова по НМТ 2026: какие лицеи стали лидерами

Информационный образовательный ресурс Освіта.ua опубликувал рейтинг школ Львова и Львовской области, сформированный по результатам национального мультипредметного теста 2026 года. В списки вошли учебные заведения, выпускники которых показали самые высокие результаты во время сдачи НМТ.

Рейтинг сформировали на основе результатов тестирования выпускников в 2026 году. Учебные заведения распределили по рейтинговому баллу, который рассчитывали с учетом средних результатов НМТ по всем предметам, а также количества тестов, сданных выпускниками.

Рейтинг школ Львова по результатам НМТ 2026

Рейтинг школ Львова по результатам НМТ-2026 возглавила Львовская гимназия Евшан. Ее рейтинговый балл составляет 149,4. Второе место занял Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко — 148,9 балла.

Третью позицию заняла Львовская академическая гимназия при Национальном университете Львовская политехника с рейтинговым баллом 147,8.

В первую десятку также вошли частные и коммунальные учебные заведения Львова.

ТОП-10 школ Львова по результатам НМТ-2026:

Львовская гимназия Евшан — 149,4 балла; Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко — 148,9 балла; Львовская академическая гимназия при Национальном университете Львовская политехника — 147,8 балла; Частное учебное заведение «Первый Инновационный Частный Львовский Лицей — 144,5 балла; Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко — 142 балла; НВК «Школа-гимназия I–III ст. Блаженного Климентия и Андрея Шептицких — 140 баллов; НВК Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей — 139,8 балла; Лицей №81 имени Петра Сагайдачного Львовского городского совета — 138,1 балла; Частный учебно-воспитательный комплекс Садок – школа – лицей ЭКОЛЕНД — 137,7 балла; Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета Львовской области — 137,1 балла.

Всего в ТОП-200 всеукраинского рейтинга по результатам НМТ-2026 вошли 25 львовских учебных заведений — 22 коммунальных и три частных.

Рейтинг школ Львовской области по результатам НМТ 2026

Рейтинг лучших школ Львовской области 2026 года отдельно сформировал Освіта.ua. В нем представлены учебные заведения из общин Львовщины, а показатели определяли по результатам НМТ выпускников.

Первое место среди школ области заняло Жидачевское учреждение общего среднего образования I–III ступеней №3 имени Омеляна Партицкого. Его рейтинговый балл составляет 140,8.

Второе место заняло Коммунальное учреждение Львовского областного совета Областной научный лицей — 138 баллов. Третьим стало Тернопольское учреждение общего среднего образования I–III ступеней Тростянецкого сельского совета Стрыйского района с результатом 137,4 балла.

ТОП-10 школ Львовской области по результатам НМТ-2026:

Жидачевское учреждение общего среднего образования I–III ст. №3 имени Омеляна Партицкого — 140,8 балла;

Коммунальное учреждение Львовского областного совета Областной научный лицей — 138 баллов;

Тернопольское учреждение общего среднего образования I–III ст. Тростянецкого сельского совета Стрыйского района — 137,4 балла;

Новояворовский лицей Новояворовского городского совета — 137,3 балла;

Великодидушицкий лицей Стрыйского городского совета — 135,7 балла;

НВК Станковское ОУЗ I–III ст. – ДУЗ — 135,6 балла;

Стрыйский лицей имени Героя Украины Андрея Корчака — 135,3 балла;

Бориславский лицей Бориславского городского совета — 133,9 балла;

Лицей имени А. Чайковского города Самбора — 133,4 балла;

ОУЗ I–III ст. №1 имени Ивана Франко Каменка-Бугского городского совета — 133,1 балла.

Как сформировали рейтинг школ Львова и области по результатам НМТ-2026

Рейтинг составили на основе результатов национального мультипредметного теста, который выпускники сдавали в 2026 году. При определении позиции школы учитывали среднее значение баллов НМТ по всем предметам, а также общее количество тестов, сданных выпускниками каждого учебного заведения. Именно по этим показателям рассчитывали рейтинговый балл.

На итоговые позиции отдельных учебных заведений могла повлиять и война. Из-за боевых действий часть школьников покинула свои регионы и продолжила обучение дистанционно в других областях Украины или за границей.

Поэтому результаты рейтинга стоит рассматривать с учетом условий, в которых украинские школьники обучались и сдавали НМТ в 2026 году.

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