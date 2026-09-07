Зачем евреи носят кипу, как она держится на голове и можно ли ее надевать женщинам

Кипа — это не просто маленький круглый головной убор, который покрывает макушку головы. Это символ, который мгновенно выделяет еврея в любом уголке мира.
Носят ли кипы женщины и в чем смысл этого головного убора — в нашем материале.
Зачем евреи носят кипу
Слово “кипа” переводится как “купол”, а ее альтернативное название — ермолка — происходит от арамейского йир’и ме-Алаха (страх перед Царем).
Главный смысл кипы заключается в выражении уважения к Богу. Если в христианской традиции в знак уважения к Богу мужчины снимают головной убор, то в иудаизме все наоборот. Покрытая голова показывает: человек понимает, что над ним всегда есть высшая сила, перед которой он склоняется.
Исторически сначала покрывать голову могли только священнослужители в Храме — коганы. Простые же люди надевали ее во время молитв. Но со временем, чтобы помнить о Боге каждое мгновение, благочестивые евреи вообще перестали ее снимать.
Как кипа держится на голове
Как небольшая шапочка удерживается на макушке и не падает во время ходьбы или ветра? Тут есть некоторые “дизайнерские” хитрости.
Проще всего прикрепить ее к волосам металлическими шпильками-клипсами.
Более крупные по размеру вязаные или бархатные шапочки часто шьют по форме черепа, поэтому они плотно прилегают сами по себе.
А для лысых мужчин разработали специальные модели с противоскользящей силиконовой или замшевой подкладкой изнутри.
Интересно, что ни в Торе, ни в Талмуде нет прямого законодательного предписания обязательно носить кипу. Это обычай, который с веками приобрел силу закона.
Кто имеет право носить кипу
Подавляющее большинство тех, кто носит кипу, — мужчины.
Ортодоксальные евреи носят ее постоянно, иногда под шляпой, консервативные — во время молитвы или еды, а реформисты оставляют это на собственный выбор.
Можно ли женщине носить кипу? Здесь ответ зависит от того, к какому направлению иудаизма она принадлежит.
В целом Тора запрещает ношение одежды противоположного пола, и традиционно замужние ортодоксальные еврейки должны покрывать голову платком или шляпкой.
А вот в реформистском и либеральном иудаизме царит гендерное равенство: там женщины, как и мужчины, имеют полное право надевать кипу во время религиозных обрядов.
Интересно и то, что сегодня кипа — это еще и своеобразная паспортная карточка. По ее материалу, цвету и размеру можно легко распознать религиозную общину человека. Например:
- вязаные цветные кипочки (кипа сруга) — выбор религиозных сионистов;
- черные бархатные или суконные — атрибут ультраортодоксов;
- белые с кисточкой — присущи отдельным хасидским течениям (например, Нахман из Брацлава).
В нашем другом материале мы рассказываем, кто такие хасиды: откуда происходит их вера, почему она радостная и что привлекает верующих в Умань.
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