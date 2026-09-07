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Зачем евреи носят кипу, как она держится на голове и можно ли ее надевать женщинам

Ольга Петухова, редактор сайта 07 сентября 2026, 17:00 3 мин.
зачем носят кипу
Фото Pexels

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