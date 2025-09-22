Сколько хасидов приехали в Умань: первый день празднования Рош ха-Шана

Сегодня начался иудейский Новый год — Рош ха-Шана. Он продлится с 22 по 24 сентября. Паломники уже заполонили Умань. Сколько паломников прибыло в город, справляется ли полиция и коммунальщики и что еще известно о Роше ха-Шана в Умани?

Сколько хасидов уже приехали в Умань: первый день Рош ха-Шана

Спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини поделился, какая ситуация на границе по приезде паломников, сколько паломников уже прибыли в Умань и скольким из них отказали во въезде.

По календарю хасиды отмечают 5786 год. Гуляния будут продолжаться с размахом до среды. Ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов из США, Израиля, Германии и других стран.

Не мешает хасидам даже полномасштабная война, ведь часть из них живут в Умани круглый год, но большинство приезжает только на паломничество. Охраняет праздник украинская и израильская полиция, а также спасатели.

На 21 сентября в Умань прибыли уже 20 тысяч хасидов. Приезжают через Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову.

Мы начали фиксировать прибытие в Украину паломников-хасидов несколько недель назад. Первоначально это были небольшие группы. Сначала несколько сотен в сутки, а потом несколько тысяч. Основное количество приехало за последние пять дней.

— По нашим оценкам, в Украину за эти несколько недель въехали более 35 тысяч хасидов. В основном они заезжали именно организованными группами, — добавляет Андрей Демченко.

Кое-где паломникам приходится отказывать — из-за проблем с паспортами, запретов на въезд в Украину (за нарушение украинских законов раньше) и т.д. Не все из них знали, что имеют запрет, однако были и те, кто отважился попытаться заехать в Украину даже после нарушений местных законов.

Вікна-Новини подробно делились, почему на празднование хасиды приезжают именно в Украину.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!