Что подарить учителю на Последний звонок: восемь интересных и удачных идей

Так принято, что на праздники мы дарим теплые поздравления и оставляем на память что-то душевное или значимое, и праздник Последнего звонка в этом правиле — не исключение.

Так что же подарить учителю на Последний звонок? Сразу заметим, это не вопрос стоимости, а вопрос внимания и признательности. Идеально, когда в презенте гармонично сочетаются символичность, личное отношение и память. Что это может быть — восемь вариантов для тебя в материале.

Что подарить учителю на Последний звонок

Символический именной подарок со значением

Как тебе идея подарить учителю на Последний звонок что-нибудь интересное с гравировкой или памятной надписью. К примеру, ручку с именем учителя или школьную фотокнигу с подписями учащихся. Такие вещи полны тепла: учителю приятно знать, что этот подарок создали именно для него, а не купили на скорую руку.

Книги

Классика жанра, которая до сих пор в топе. Но здесь лучше подойти с умом: выбрать не школьный учебник или популярную бестселлерную литературу, а что-нибудь интересное именно этому учителю.

Это может быть биография известной личности, мотивационная литература, красиво оформленное издание по искусству или истории, сборник стихов. А еще лучше — если это будет книга, подписанная учениками.

Сертификат на впечатление или релакс

Учебный год тяжел для всех: и для детей, и для педагогов, и почему бы не подарить учителю на Последний звонок сертификат в СПА-салон, билет на концерт, в театр или сертификат на мастер-класс, например, по рисованию, гончарству или кулинарии.

Так можно получить новые впечатления, а это гораздо ценнее вещей. К тому же, такой подарок показывает, что вы беспокоитесь об учителе как о дорогом вам человеке.

Цветочная композиция или комнатное растение

Даже традиционный подарок можно сделать оригинальным. Вместо банального букета лучше подарить учителю авторскую флористическую композицию. Или комнатное растение — на долгую память. К примеру, орхидеи, антуриумы или фикусы украсят и школьный кабинет, и домашний интерьер.

Коробка с сюрпризами или набор для счастья

Попробуй подарить учителю на Последний звонок подарочную коробку, наполненную всевозможными безделушками для души. Это могут быть ароматические свечи, чай или кофе, натуральный мед, мыло ручной работы, шоколад, блокнот с мотивационными фразами.

Идея в том, чтобы подарок нес тепло, уют и оставлял после себя чувство благодарности. Такой презент идеально подходит для учителей-женщин, а в другой комплектации — и для педагогов-мужчин.

Подарки для вдохновения на работе

Уместны любые предметы, которые добавят в работу учителя комфорт. К примеру, настольный органайзер, стильная термочашка с гравировкой, подставка для книг, оригинальные канцтовары. Это практично, но если добавить личную нотку — еще и эмоционально.

Коллективный подарок от всего класса

Иногда лучше объединиться и подарить учителю на последний звонок один ценный подарок. Это может быть что-то более масштабное — например, стильные часы, планшет, электронная книга, минипроектор, которые можно использовать на уроках. Такой подарок действительно весомый и памятный.

Искреннее видео или фотоколлаж воспоминаний

Подарок, вызывающий слезы радости. К примеру, учащиеся могут записать видеопоздравления, смонтировать короткий фильм из школьных фото и теплых слов. Или создать цифровой или печатный коллаж, где каждый оставит послания, пожелания. Такие вещи хранят годами, а благодарность за них живет вечно.

