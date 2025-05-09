Что подарить учителю на выпускной: идеи интересных и качественных презентов

Наверное, еще с начала мая школьники и родители начинают думать о последнем звонке. А еще — что подарить учителю на выпускной! Ведь это такой важный и трудный вопрос. Подарок должен символизировать всю благодарность за годы учений и быть действительно ценным и полезным.

Если выбор подарка стал для тебя настоящим вызовом, мы попытаемся помочь тебе. В материале собрали идеи, что подарить учителю на выпускной.

Что подарить учителю на выпускной, чтобы осталась память

Если ты хочешь удивить своего наставника и любимого учителя, присмотри к таким презентам:

Видеопоздравление. Такая виртуальная открытка будет очень кстати в этот день. Можно собрать фото с преподавателем за все школьные годы и вспомнить хорошие моменты. Коллаж с поздравлениями и фото. Для коллажа нужно взять побольше красивых фотографий и написать приятные слова. Сундучок с письмами учителю. Такие письма от руки — хороший способ тронуть классного руководителя. Фотоальбом. Его можно подарить с кожаной отделкой, текстильными вставками, аппликациями из стразов и бусин. Настенные часы с надписями или фотографией. Для этого нужно выбрать подходящее оформление для циферблата. К примеру, общую фотографию класса.

Такие подарки будут хранить память учителя или учительницы о вашем классе на долгие годы! А идеи будут актуальны для тех классов, которые имели особую связь с преподавателем.

Кроме всего, можно подарить учительнице что-то такое, что запомнится ей на всю жизнь. Возможно, осуществить ее старую мечту. Это может быть небольшая поездка в другой город, сертификат на впечатление — катание на лошадях, прыжок с парашютом, ужин в замке и т.д.

Что подарить учителю на выпускной 2025: классика, проверенная временем

Существуют подарки вне времени, популярные из года в год. Эти идеи могут понадобиться родительскому комитету или инициативным ученикам.

Дорогая и удобная ручка. Подойдет перовая, брендовая или с именной или памятной гравировкой. Наручные часы. Многие считают часы, кошельки и ножи плохим подарком. Но если учитель давно мечтает о каких-то часах, то его можно таким подарком удивить. Ювелирные украшения. Одно из самых лучших решений. Особенно если ты знаешь вкусы преподавателя. Если учитель — мужчина, можно подобрать для него галстук или запонки. Гаджет. К примеру, электронную книгу или планшет. Картина или предмет интерьера. Памятный подарок со вкусом. Кофемашина. Если преподаватель неравнодушен к кофе, подарок точно не останется без внимания. Массажное кресло или удобный стул в кабинете. Такой подарок станет действительно ценным. Подарочный сертификат в хороший магазин. К примеру, косметики, посуды, одежды. Путешествие. Для учителя и его второй половинки. Например, в Карпаты или красивый украинский город. Но этот подарок может обойтись в копеечку! Однако если в выпускном класса немало учеников, сумма будет не такой кусачей, как может показаться на первый взгляд.

Что подарить учителю от родителей

Родители могут разделиться и подарить сразу несколько подарков. Или же обсудить идеи подарка для учительницы на выпуск и скинуться деньгами. Среди вариантов, которые можно рассмотреть, торшер или настольная лампа, вещи для быта и собственного комфорта, для спорта (если учитель им увлекается), вещи для собственного хобби.

Также можно рассмотреть подарки, которые облегчат работу: указка с подсветкой, новый стол, новая сенсорная доска, полочки для книг и интересные книги, проектор, павербенк, аквариум.

А еще можно подарить красивое декоративное дерево. Особенно если учительница любит интересные растения. Это может быть лимонное дерево, дорогая и красивая орхидея или другое растение, которого нет в коллекции учительницы.

Если учительница модница, можно подарить ей качественную емкую сумку или сертификат на такой аксессуар в магазин.

Но если учительница не может думать ни о чем, кроме родных на войне, подарить можно закрытый сбор. Родители и ученики могут скооперироваться и помочь ее родным на фронте. Такой подарок поразит ее и растрогает.

Но, вероятно, одним из самых заботливых и ценных подарков станет сертификат на полный чек-ап организма. На это мы часто не можем выделить деньги, а поддерживать свое здоровье хочется.

В общем, можно спросить у учительницы о ее мечтах, вишлисте или том, чего бы ей хотелось.

Подготовка к выпускному очень истощает. Девушкам нужно готовиться чуть ли не целый месяц! Раньше мы делились идеями макияжа на выпуск.

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