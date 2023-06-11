Чтобы быть непревзойденной! Идеи макияжа на выпускной и модные тенденции

Выпускной — один из самых важных вечеров в жизни каждого ученика или ученицы. Ведь этот день запоминается на всю жизнь. Важную роль здесь играет не только наряд, но и детали.

Например, для девушки это макияж, маникюр и аксессуары. Идеи макияжа на выпускной: интересные комбинации и модные оттенки — читай в материале.

Нюдовый макияж

Для того чтобы его создать, тебе нужно взять легкие оттенки, черный лайнер и блеск для естественного оттенка губ. Дополнительно понадобится легкая пудра на щеках. Это — один из самых естественных и подходящих макияжей на выпускной вечер.

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Для лучшего эффекта можно взять сразу два оттенка и сыграть на контрасте цветов. Также с темными глазами делают красные губы. Такой макияж называется голливудским. Но здесь важно не переборщить.

Глиттер на выпускной 2023

Это — настоящий тренд 2023 года. Блеск на глазах – еще один из модных акцентов, который является универсальным и применяется повсеместно. Важно для такой техники не красить губы слишком ярко, ведь основной акцент делается на глаза.

Влажный эффект в выпускном макияже 2023

Глянец на глазах или на коже выглядит натурально и интересно. Для этого достаточно нанести праймер либо основу под тени, а после — главный цвет. После этого используют жидкое средство для век или стойкий прозрачный блеск.

Светло-розовые нежные цвета для макияжа на выпускной

Кроме нежных оттенков, в таком мейкапе можно применять яркие стрелки розового или синего цветов. Можно использовать не только оттенки розового, но и бежевого, коричневого и прочих пастельных тонов. Хорошо комбинируется с нейтральной помадой и прозрачным блеском для губ.

Карие глаза: макияж на выпускной

Мастера в такой ситуации играют на контрасте за счет ярких цветов или придают блеск образу с помощью средства с глянцевой текстурой. Многим кареглазым девушкам подходят оттенки фиолетового, золотистого, зеленого, меди, изумрудного и сочетание бежевого с коричневым.

Выпускной макияж для голубых глаз

Мастера макияжа все чаще делают для голубоглазых девушек яркие мейкапы. Например, применяют оттенки голубого, синего, розового, бежевого, золотого, коричневого.

Макияж для зеленых глаз на выпускной 2023

Для обладательниц зеленых глаз подойдет золотой, серебряный, серый, коричневый, оттенки фиолетового, красного и зеленого. Но здесь нужно, чтобы они не сливались с цветом глаз.

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