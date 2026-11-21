Этой зимой шапка уже не просто защита от мороза, а главный акцент образа. На показах осень-зима 2026/2027 дизайнеры вывели на подиумы пушистые трапперы, ретро-таблетки и капоры, а улицы подхватили моду на платки. Какие модели выбрать и с чем их носить, рассказала стилистка Галина Денисюк.

Какие шапки в моде зимой 2026–2027

Этой зимой в моде объем, фактура и качественные материалы: шерсть, кашемир, фетр и искусственный мех.

– Шапка – самый быстрый способ обновить зимний гардероб. Пальто мы покупаем на несколько сезонов, а головной убор ежегодно может менять настроение всего образа, говорит Галина Денисюк.

Неожиданным хитом сезона стали пушистые шапки-трапперы с “ушами”: их показали сразу несколько модных домов на показах осень-зима 2026/2027. Дизайнеры выбирают искусственный мех – с сентября 2026 года натуральный мех не допускают на официальных показах Недели моды в Нью-Йорке.

— Траппер — самая теплая шапка этой зимой и одновременно самая смелая. Чтобы образ не был громоздким, совмещайте пушистую шапку с лаконичным пальто или короткой дубленкой, а не с шубой, — советует Галина Денисюк.

Еще один тренд – шляпа-таблетка. Маленькая круглая шляпа без полей в духе 1960-х стала хитом уличного стиля на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале 2026 года: ее носили в кожаном, бархатном, меховом и шерстяном вариантах.

– Таблетка – спасение для тех, кто не любит шапки, потому что она не портит прическу. Ее носят поближе к затылку, открывая лоб. Лучше всего она выглядит с приталенным пальто, костюмом или тренчем, а в мороз — с теплым шарфом, — говорит стилистка.

Для холодных и ветреных дней дизайнеры предлагают капор – гибрид шапки и шарфа, закрывающий голову, уши и шею. На подиумах этого сезона были и треугольные шапки из овчины, похожие на капюшон, и меховые капюшоны в тон всему образу.

— Капор спасает в ветреный мороз — шарф уже не нужен. С объемным пуховиком выбирайте тонкую вязку, а с классическим пальто — плотную шерсть или кашемир в тон, — советует Галина Денисюк.

Возвращаются и платки: этой осенью молодежь все чаще носит их вместо вязаных шапок. Актуальны шерстяные и кашемировые модели, большие квадратные платки с цветочным или геометрическим принтом в цветах бордо, шоколада, молочном и сером.

— Для украинки платок — не просто аксессуар, а часть нашей истории. Завязывайте его под подбородком или перекрещивайте концы на шее. Платок с цветочным принтом лучше всего смотрится с однотонным пальто или дубленкой, — говорит Галина Денисюк.

Из мужского гардероба в женский переходит фуражка с козырьком — твидовая, кожаная или из фактурного букле. Твидовые кепи появились и на мужских подиумах сезона осень-зима 2026 года.

— Фуражка придает образу характер. Он отлично работает с кожаной курткой, бомбером или пиджаком оверсайз. Волосы оставьте распущенными или соберите в низкий хвост, — советует стилистка.

Вместе с модой на ретро возвращается французский берет из плотной шерсти. Его украшают брошьми — крупные цветочные броши стали одним из заметных акцентов показов осень-зима 2026/2027.

— Берет — не стареющая классика. Носите его немного в сторону, а не натягивайте на лоб, и смело добавляйте брошь, – говорит Галина Денисюк.

Обновилась и привычная вязаная бини. На подиумах появились облегающие голову плотные бени, как шапочка, а в повседневных образах держатся массивные модели с высоким отворотом.

— Бини — самая демократичная шапка, но решает материал: шерсть мериноса или кашемир. Попробуйте монохром – шапка, шарф и свитер одного цвета выглядят дорого, – советует стилистка.

Поклонницам “тихой роскоши” стилистка советует фетровую шляпу с широкими полами. Фетр в глубоких оттенках какао, хаки и графита дизайнеры предлагают в качестве базовой вещи на несколько сезонов, а на подиумах появились и мягкие, “текучие” фетровые формы.

— Фетровая шляпа — инвестиция на года. Она подходит к длинному пальто и тренчу. Правило одно: поля не должны быть шире плеч, — говорит Галина Денисюк.

Как выбрать зимнюю шапку

Выбирать шапку, по словам стилистки, следует так же, как очки, под форму лица. Обладательницам круглого лица подходят модели с высотой: бини с отворотом, траппер, фуражка. Удлиненное лицо уравновешивают берет, таблетка набок или шляпа с широкими полями.

Квадратное лицо смягчают мягкие формы – капор, платок или объемная бини. А обладательницам лица в форме “сердечка” подойдут фуражка, берет и фетровая шляпа со средними полями.

Среди цветов сезона – шоколадный и какао, графитовый и серый, хаки, бордо и молочный. Смелым стилистка советует королевский фиолетовый – один из заметных цветов показов осень-зима 2026/2027.

Главные ошибки при выборе зимней шапки

Главных ошибок, по словам Галины Денисюк, три. Тесная шапка оставляет след на лбу и портит прическу, а слишком большая сползает на глаза. Пушистая шапка вместе с шубой и меховыми сапогами перегружает образ. А синтетика электризует волосы, поэтому лучше выбирать натуральные волокна или модели с шелковой или хлопковой подкладкой.

– Не бойтесь шапок – бойтесь простудиться. Современная мода дает столько вариантов, что каждая найдет свою модель, — отмечает Галина Денисюк.

Ранее Галина Денисюк рассказала Вікнам, как стильно носить джинсы осенью.

Фото: Галина Денисюк

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