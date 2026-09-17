Стиль жизни Садоводство и огород

Когда обрезать лаванду осенью: сроки, правила и главные ошибки

Ольга Петухова, редактор сайта 17 сентября 2026, 18:00 3 мин.
когда обрезать лаванду осенью
Фото Pexels

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