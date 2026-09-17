Когда обрезать лаванду осенью: сроки, правила и главные ошибки

В сентябре лаванда радует второй волной цветения, и хочется, чтобы ее ароматные цветы как можно дольше оставались в саду. Но и осеннюю обрезку нельзя пропустить, ведь именно в ней — секрет многолетней красоты твоих растений.

Так когда обрезать лаванду на зиму и как правильно это сделать, чтобы не травмировать кусты — читай в материале.

Когда обрезать лаванду осенью

На самом деле, если оставить куст на зимний отдых без стрижки, побеги одревеснеют, распадутся в стороны от снега, а середина будет лысеть и перестанет давать новые зеленые побеги.

Поэтому оптимальное время для стрижки лаванды — вторая половина сентября или начало октября.

И здесь важно успеть за 3–4 недели до первых устойчивых заморозков. Растениям нужно время, чтобы срезы затянулись, а сам куст подготовился к морозам.

Если лаванда цвела дважды, обрезать стоит сразу после того, как отцветут последние повторные соцветия.

Не жди, пока семена полностью созреют на цветоносах — это истощает растение перед зимой.

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Как правильно обрезать лаванду на зиму: главные правила осенней стрижки

Первое “Золотое правило” обрезки лаванды говорит: срезай веточки только по зеленой, мягкой части побега, отступая примерно 2–3 см выше одревесневшей части.

Никогда не обрезай лаванду до старого, одревесневшего темного стебля! В этих местах нет спящих почек, и куст после такой радикальной стрижки просто погибнет или вымерзнет.

Придавай кусту округлую форму купола. Для этого центральные побеги оставляй немного длиннее, а боковые срезай короче. Такая форма позволяет снегу легко скатываться с куста, и он не сломает ветки зимой.

Одновременно удали все сломанные, сухие или поврежденные болезнями побеги.

Алгоритм обрезки лаванды: шаг за шагом

Используй хорошо заточенный секатор или садовые ножницы. Затупленное лезвие расплющивает стебли, из-за чего срезы долго заживают.

Удали все засохшие цветоносы второго цветения и обрежь зеленые побеги этого года примерно на треть или половину их длины.

Убери из-под куста все срезанные ветки и опавшие листья, чтобы под ними не застаивалась влага и не развивались грибковые инфекции.

После осенней обрезки лаванду не нужно обильно поливать или подкармливать удобрениями, особенно азотными. Если ожидается очень суровая и бесснежная зима, под основание куста можно насыпать немного мульчи — например, еловые ветки или сухую сосновую кору. Но не закрывай куст плотно, чтобы он не сопрел.

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