Стиль жизни Садоводство и огород

Обрезка инжира осенью: что нужно сделать до первых морозов

Ольга Петухова, редактор сайта 14 сентября 2026, 19:00 3 мин.
обрезка инжира
Фото Pexels

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