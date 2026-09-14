Обрезка инжира осенью: что нужно сделать до первых морозов

Осенняя обрезка инжира (смоквы) и его подготовка к зимним холодам — это крайне важный этап ухода, от которого зависит, переживет ли растение зиму и даст ли в будущем хороший урожай.

Как обрезать инжир осенью — рассказываем в материале.

Обрезка инжира осенью: когда проводить

Инжир — теплолюбивая субтропическая культура, поэтому в украинском климате его нужно укрывать и правильно формировать крону.

Как понять, что уже пора обрезать инжир? Подскажет само дерево, начинать процедуру нужно, когда оно сбросит листья и перейдет в состояние покоя.

Обычно это происходит в конце октября — в ноябре, в зависимости от климатической зоны и погоды этой осенью.

Поэтому не спеши проводить обрезку, пока на кусте есть зеленые листья. Пока продолжается вегетация, растение отдает питательные вещества из листьев к корневой системе и древесине, а это помогает ему накопить сахара для безопасной зимовки.

Обрезку и укрытие проводят после первых легких заморозков, около 0…-2 градусов, но до того, как придут устойчивые сильные морозы, ниже -5 градусов.

Легкий первый заморозок инжиру не страшен: он закаляет древесину и ускоряет естественное опадание оставшихся листьев.

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Нужно ли обрезать инжир на зиму и каким сортам не нужна осенняя обрезка

Необходимость в осенней обрезке зависит от сорта твоего дерева, типа плодоношения и способа формирования куста.

Сорта, которые дают один урожай в год (на побегах текущего года) Эти сорта плодоносят поздним летом или осенью на ветках, которые выросли за этот сезон. Для них осенняя обрезка является наиболее безопасной, поскольку она не повредит будущему урожаю.

Сорта, которые дают два урожая (бреба + основной урожай) У таких сортов первый урожай (бреба) формируется на перезимовавших побегах прошлого года. Если осенью сильно обрезать все однолетние приросты, ты полностью потеряешь первый летний урожай. У таких сортов осенью проводят только легкую санитарную обрезку.

Морозостойкие и формируемые кустом сорта В Украине инжир чаще всего выращивают в форме многоствольного куста или методом наклонного веера (веерная формировка), чтобы ветки было легко пригибать к земле. Для таких кустов осенняя обрезка нужна и даже обязательна. Так ты уберешь лишнюю загущенность и старый прирост.

Как правильно обрезать инжир осенью: пошаговая инструкция

Осеннюю обрезку делают, чтобы облегчить укрытие растения на зиму.

Сделай санитарную обрезку: удали все сухие, больные, сломанные и поврежденные вредителями ветки. Удали прикорневую поросль: вырежи мелкие, слабые прикорневые побеги, которые загущают основание куста. Оставь только 3–5 самых крепких основных для обновления. Прореди крону: удали ветки, которые растут внутрь куста или пересекаются между собой. Крона должна хорошо проветриваться и освещаться солнцем. Старые, толстые ветки (старше 4–5 лет), которые не плодоносят и трудно сгибаются для укрытия, вырежи у основания. Молодые побеги, которые выросли за лето слишком длинными, можно укоротить на треть, чтобы их было удобнее укрывать. Сними недозрелые плоды: собери все зеленые плоды второго урожая, которые не успели созреть до морозов. Такие плоды под укрытием начнут гнить и могут стать источником инфекций. Все срезы диаметром более 1,5–2 см обязательно обработай садовым варом или специальной пастой для заживления ран, чтобы через срез не попала инфекция.

И помни: инжир выдерживает только кратковременные морозы до -12…-15 градусов, поэтому в большинстве регионов Украины его необходимо укрывать.

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