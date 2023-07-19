Вкус экзотического фрукта на протяжении всего года! Три способа, как сушить инжир в домашних условиях

Инжир — это фрукт, богатый витаминами, минералами, а также кальцием, железом, фосфором, магнием и калием. Этот продукт является хорошим дополнением к твоему правильному питанию. И, кстати, инжир сохраняет свои полезные свойства не только в свежем виде, но и в сушеном.

Сезон инжира начинается с августа и продолжается до октября. Поэтому не пропусти эту пору и заблаговременно засуши плоды, чтобы наслаждаться ими весь год. А о том, как правильно сушить инжир в домашних условиях, читай далее в материале.

Подготовка к сушке инжира

Перед тем как начать сушить инжир, стоит обязательно подготовить плоды. Прежде всего, промой их тщательно под проточной водой и отбери только спелые фрукты. Также необходимо удалить поврежденные части инжира, поскольку потом ты уже не сможешь их убрать.

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На этом этапе важно определиться со вкусом будущего сухофрукта. Если ты хочешь получить более натуральный вкус, то дополнительных манипуляций делать не нужно.

Для любителей сладкого сушеного инжира необходимо приготовить сахарный сироп. Пропорция 3:1, где 3 — вода, 1 — сахар. Залей необходимое количество воды в кастрюлю и доведи до кипения. После чего добавь сахар и перемешай его, чтобы он растворился. Провари плоды инжира в сиропе в течение семи минут.

Далее оставь их стекать в дуршлаге и обсуши каждый фрукт. Подготовка закончена.

Как сушить инжир в домашних условиях: три способа

Перейдем к сушке плодов. Есть несколько способов, которыми можно это сделать. Выбирай любой из них на свое усмотрение.

Под солнцем

Вариант, подходящий для людей, которые живут в жарком климате. Важна также влажность местности: если она будет высокой — фрукты просто сгниют.

Но если этот способ для тебя — начнем. Из принадлежностей тебе понадобится решетка и марля.

Выложи инжир на решетку и прикрой его марлей. Это нужно для того, чтобы насекомые не садились на фрукты, пока они будут сушиться.

Оставь их на солнце и один раз в сутки переворачивай инжир, чтобы он просушился со всех сторон. После захода солнца или в плохую погоду заноси плоды в дом. В зависимости от температуры за окном, инжир нужно сушить 3-5 дней.

В духовке

Универсальный способ, с помощью которого высушить инжир можно проживая в квартире. Для этого способа возьми решетку и выложи на нее плоды. Заметим, что противень для сушки не подходит.

Поставь духовой шкаф разогреваться на минимальную возможную температуру. Для того чтобы инжир засушить, а не запечь — необходимо оставить дверцу духовки слегка открытой, чтобы заходил свежий воздух.

Каждые два часа нужно переворачивать плоды, а процесс сушки этим способом занимает два — три дня.

В электросушилке

С помощью электросушилки можно засушить немало фруктов и овощей. Инжир — не исключение. Для этого плоды нужно нарезать пополам.

Выложи фрукты в один слой на поддон. Сушить инжир в электросушилке необходимо при температуре 55-60°C.

Общее время сушки занимает от одних до двух суток, в зависимости от характеристик твоего устройства. Также для более равномерной сушки советуем тебе каждые четыре часа менять поддоны местами.

Как хранить сушеный инжир

Засушенные плоды можно хранить в темном и прохладном месте с низкой влажностью. Еще важное правильно хранения: избегай мест, куда попадают прямые солнечные лучи.

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