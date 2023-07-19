Смак екзотичного фрукта протягом усього року! Три способи, як сушити інжир у домашніх умовах

Інжир — це фрукт, що багатий на вітаміни, мінерали, а також кальцій, залізо, фосфор, магній і калій. Цей продукт є хорошим доповненням до твого правильного харчування. І, до речі, інжир зберігає свої корисні властивості не лише у свіжому вигляді, а й у сушеному.

Сезон інжиру починається із серпня і триває аж до жовтня. Тож не проґав цю пору і завчасно засуши плоди, аби смакувати ними весь рік. А про те, як правильно сушити інжир у домашніх умовах, читай далі у матеріалі.

Підготовка до сушіння інжиру

Перед тим як почати сушити інжир, варто обов’язково підготувати плоди. Передусім, промий їх ретельно під проточною водою та відбери лише достиглі фрукти. Також необхідно видалити пошкоджені частини інжиру, оскільки потім ти вже не зможеш їх прибрати.

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На цьому етапі важливо визначитися зі смаком майбутнього сухофрукту. Якщо ти хочеш отримати більш натуральний смак, то додаткових маніпуляцій робити не потрібно.

Для поціновувачів солодкого сушеного інжиру необхідно приготувати цукровий сироп. Пропорція 3:1, де 3 — вода, 1 — цукор. Залий необхідну кількість води у каструлю і доведи до кипіння. Після чого додай цукор та перемішай його, щоб він розчинився. Провари плоди інжиру в сиропі протягом семи хвилин.

Далі залиш їх стікати у друшляку та обсуши кожен фрукт. Підготовка закінчена.

Як сушити інжир у домашніх умовах: три способи

Перейдімо до сушіння плодів. Є кілька способів, якими можна це зробити. Обирай будь-який з них на власний розсуд.

Під сонцем

Варіант, що підходить для людей, які живуть у жаркому кліматі. Важлива також вологість місцевості: якщо вона буде високою — фрукти просто згниють.

Та якщо цей спосіб для тебе — розпочнемо. З приладдя тобі знадобиться решітка та марля.

Виклади інжир на решітку та прикрий його марлею. Це потрібно для того, щоб комахи не сідали на фрукти, поки ті будуть сушитися.

Залиш їх на сонці й один раз на добу перевертай інжир, щоб він просушився з усіх сторін. Після заходу сонця або у погану погоду занось плоди до будинку. Залежно від температури за вікном, інжир потрібно сушити три-п’ять днів.

У духовці

Універсальний спосіб, за допомогою якого висушити інжир можна у квартирі. Для цього способу візьми решітку та виклади на неї плоди. Зауважимо, що деко для сушіння не підходить.

Постав духову шафу розігріватися на мінімальну можливу температуру. Для того, щоб інжир засушити, а не запекти, необхідно залишити дверцята духовки злегка відкритими, аби заходило свіже повітря.

Кожні дві години потрібно перевертати плоди, а процес сушіння цим способом займає два-три дні.

В електросушарці

За допомогою електросушарки можна засушити чимало фруктів та овочів. Інжир — не виняток. Для цього плоди потрібно нарізати навпіл.

Виклади фрукти в один шар на піддон. Сушити інжир в електросушарці необхідно за температури 55-60°C.

Загальний час сушіння займає від однієї до двох діб залежно від характеристик твого пристрою. Також для більш рівномірного сушіння радимо тобі кожні чотири години міняти піддони місцями.

Як зберігати сушений інжир

Засушені плоди можна зберігати у темному та прохолодному місці з низькою вологістю. Також важливе правильне місце зберігання: уникай місць, куди потрапляють прямі сонячні промені.

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