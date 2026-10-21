Айва — фрукт, схожий на яблуко, який має запах троянд. Вона дуже незвичайна, а почали вирощувати її тисячі років тому. У плодах містяться корисні речовини, які здатні покращувати здоров’я та зовнішній вигляд.

Читай, як заготувати на зиму компот з айви, аби ще довго споживати дари природи.

Компот з айви — рецепт приготування на зиму в домашніх умовах

Якщо у тебе в саду виріс багатий урожай айви, можна зберегти його на зиму. З айви виходить смачний і ароматний компот, який нескладно приготувати. Ми поділимося рецептом.

Айва містить такі вітаміни та корисні речовини: А, В1, В2, В6, С, РР. Її можна вживати та пити компоти тим, хто має шлунково-кишкові або серцево-судинні захворювання. Через високий вміст вітамінів групи B айва покращує стан шкіри, нігтів і волосся.

Аромат айви нагадує троянди. З неї найчастіше готують компоти, варення чи мармелад, настоянки, адже вона досить терпка. З цього фрукту можна приготувати і смачний гарнір до страв з м’яса та птиці. А для компоту усе просто!

Інгредієнти

Айва — 3 кг

Цукор — 800 г

Лимонна кислота — 15 г або невеликий лимон

Вода — 7 л

Лимонну кислоту чи скибки лимона до компоту з айви додають для довготривалого зберігання. Крім цього лимон вдало підкреслює аромат айви та надає приємної кислинки готовому напою.

Приготування

Промий банки та кришки, простерилізуй їх. Помий айву в гарячій воді, використай щіточку або жорстку сторону губки, щоб прибрати ворсинки з плодів. Розріж айву на скибки, прибери серцевини. Розклади айву в банки так, щоб вона зайняла третину кожної тари. Воду нагрій у каструлі, після кипіння розлий у банки. Прикрий їх кришками. Коли вода буде теплою, злий воду назад у каструлю, додай скибки лимона або лимонну кислоту, закип’яти воду. Лимонна кислота має розчинитися. Додай цукор. Вари 1-2 хвилини до повного розчинення. Розлий окріп з лимоном та цукром у банки. Закатай їх кришками. Потім постав банки догори дном, дай їм охолонути. Після цього компот з айви можна ставити у темне та прохолодне місце.

Раніше ми розповідали, коли збирати айву і як зберегти ароматні плоди до весни.

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