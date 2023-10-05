Айва — фрукт, схожий на яблуко, який має запах троянд. Вона дуже незвичайна, а почали вирощувати її тисячі років тому. У плодах містяться корисні речовини, які здатні покращувати здоров’я та зовнішній вигляд.
Читай, як заготувати на зиму компот з айви, аби ще довго споживати дари природи.
Якщо у тебе в саду виріс багатий урожай айви, можна зберегти його на зиму. З айви виходить смачний і ароматний компот, який нескладно приготувати. Ми поділимося рецептом.
Айва містить такі вітаміни та корисні речовини: А, В1, В2, В6, С, РР. Її можна вживати та пити компоти тим, хто має шлунково-кишкові або серцево-судинні захворювання. Через високий вміст вітамінів групи B айва покращує стан шкіри, нігтів і волосся.
Аромат айви нагадує троянди. З неї найчастіше готують компоти, варення чи мармелад, настоянки, адже вона досить терпка. З цього фрукту можна приготувати і смачний гарнір до страв з м’яса та птиці. А для компоту усе просто!
Знадобиться
Лимонну кислоту чи скибки лимона до компоту з айви додають для довготривалого зберігання. Крім цього лимон вдало підкреслює аромат айви та надає приємної кислинки готовому напою.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати компот із полуниці на зиму.
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