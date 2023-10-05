Айва — фрукт, похожий на яблоко, с запахом роз. Она очень необычная, а начали ее выращивать тысячи лет назад. В плодах содержатся полезные вещества, способные улучшать здоровье и внешний вид.

Читай, как заготовить на зиму компот из айвы, чтобы долго употреблять дары природы.

Компот из айвы — рецепт приготовления на зиму в домашних условиях.

Если у тебя в саду вырос щедрый урожай айвы, можно сохранить его на зиму. Из айвы получается вкусный и ароматный компот, который несложно приготовить. Мы поделимся рецептом.

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Айва содержит следующие витамины и полезные вещества: А, В1, В2, В6, С, РР. Ее можно употреблять и пить компоты тем, кто страдает желудочно-кишечными или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за высокого содержания витаминов группы B айва улучшает состояние кожи, ногтей и волос.

Аромат айвы напоминает розы. Из нее чаще всего готовят компоты, варенье или мармелад, настойки, ведь она достаточно терпкая. Из этого фрукта можно приготовить вкусный гарнир к блюдам из мяса и птицы. А для компота все просто!

Понадобится

Айва — 3 кг

3 кг Сахар — 800 г

800 г Лимонная кислота — 15 г или небольшой лимон

15 г или небольшой лимон Вода — 7 л

Лимонную кислоту или ломтики лимона в компот из айвы добавляют для длительного хранения. Кроме этого лимон удачно подчеркивает аромат айвы и придает приятную кислинку готовому напитку.

Приготовление

Промой банки и крышки, простерилизуй их. Промой айву в горячей воде, используй щеточку или жесткую сторону губки, чтобы убрать ворсинки с плодов. Разрежь айву на ломтики, убери сердцевины. Разложи айву в банки так, чтобы она заняла треть каждой тары. Воду нагрей в кастрюле, после кипения разлей в банки. Прикрой их крышками. Когда вода будет теплой, слей воду обратно в кастрюлю, добавь ломтики лимона или лимонную кислоту, вскипяти воду. Лимонная кислота должна раствориться. Добавь сахар. Вари 1-2 минуты до полного растворения. Разлей кипяток с лимоном и сахаром в банки. Закатай их крышками. Потом поставь банки вверх дном, дай им остыть. После этого компот из айвы можно ставить в темное и прохладное место.

Раньше мы рассказывали, как приготовить компот из клубники на зиму.

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