Айва — фрукт, похожий на яблоко, с запахом роз. Она очень необычная, а начали ее выращивать тысячи лет назад. В плодах содержатся полезные вещества, способные улучшать здоровье и внешний вид.
Читай, как заготовить на зиму компот из айвы, чтобы долго употреблять дары природы.
Если у тебя в саду вырос щедрый урожай айвы, можно сохранить его на зиму. Из айвы получается вкусный и ароматный компот, который несложно приготовить. Мы поделимся рецептом.
Айва содержит следующие витамины и полезные вещества: А, В1, В2, В6, С, РР. Ее можно употреблять и пить компоты тем, кто страдает желудочно-кишечными или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за высокого содержания витаминов группы B айва улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
Аромат айвы напоминает розы. Из нее чаще всего готовят компоты, варенье или мармелад, настойки, ведь она достаточно терпкая. Из этого фрукта можно приготовить вкусный гарнир к блюдам из мяса и птицы. А для компота все просто!
Понадобится
Лимонную кислоту или ломтики лимона в компот из айвы добавляют для длительного хранения. Кроме этого лимон удачно подчеркивает аромат айвы и придает приятную кислинку готовому напитку.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить компот из клубники на зиму.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.