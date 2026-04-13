Как можно получить бесплатное лекарство и кому доступна такая возможность

Медикаменты в Украине могут стоить немалых денег, особенно для людей с хроническими заболеваниями, вынужденными лечиться годами. Однако государство предусмотрело механизм, благодаря которому миллионы украинцев могут получать необходимые препараты либо совсем бесплатно, либо со значительной скидкой.

Речь идет о программе Доступные лекарства — один из ключевых инструментов медицинской реформы, который в 2026 году испытал существенное расширение.

Как получить бесплатное лекарство: пошаговая инструкция

Приказ Минздрава Украины, которым обновлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий по программе Доступные лекарства, вступил в силу 31 марта 2026 года. С апреля в программу добавлено 37 новых препаратов в различных дозировках, и теперь пациенты могут получать по программе еще больше необходимых лекарств безвозмездно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

После обновления перечень препаратов и средств в рамках Доступного лекарства содержит 748 позиций, из которых большинство — лекарственные средства. С начала 2026 года программой воспользовались более 1,5 миллионов пациентов, которые погасили более 3,5 миллионов электронных рецептов.

Среди всех позиций в перечне 233 препарата подлежат 100% реимбурсации — пациент получает их абсолютно бесплатно. Остальные отпускаются с небольшой доплатой, размер которой зависит от конкретной аптеки.

Чтобы использовать программу, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Пациент записывается и приходит на прием к врачу, с которым у него заключена декларация. Без подписанной декларации использовать программу Доступные лекарства невозможно. На приеме врач выписывает электронный рецепт на лекарства. После этого пациент получает SMS-уведомление или уведомление в Viber или приложение Действие с номером рецепта. Далее нужно обратиться в аптеку с наклейкой на дверях Доступное лекарство, назвать номер рецепта и получить препарат бесплатно или с небольшой доплатой. Лекарство можно получить по е-рецепту без привязки к местности, где этот рецепт был выдан, или местожительству пациента. Например, если пациенту выписан е-рецепт в Киеве, то получить лекарство по нему можно и в Одессе.

В 2026 году финансирование программы Доступное лекарство выросло на 1,8 млрд грн и составляет 8,7 млрд грн — для сравнения, в 2025 году на программу было предусмотрено 6,9 млрд грн.

