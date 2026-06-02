Чем закончился сериал Эйфория: разбор финала и судьбы всех персонажей

Последняя серия 3 сезона длилась целых полтора часа — и это был финальный аккорд.

Авторы решили не продолжать сериал, потому что главная тема — предупреждение о том, к чему приводят тяжелые зависимости, — исчерпала себя.

Так чем завершился сериал Эйфория и почему растущая популярность актеров стала одним из факторов, который вынудил создателей поставить точку — читайте в материале.

Чем завершился 3 сезон сериала Эйфория

Осторожно: спойлеры!

Эйфория, которая за семь лет стала настоящим культурным феноменом, растянулась на 3 сезона и 26 эпизодов.

Третий, последний, сезон оказался самым драматичным. Он превратил сериал в криминальный триллер, который завершился абсолютной катастрофой для главных героев.

Нейт Джейкобс погиб. Главный антагонист и самый токсичный персонаж школы Ист-Хайленд (Джейкоба Элорди) встретил свою жестокую смерть еще в предпоследней серии 3 сезона.

Финал оказался безжалостным к главной героине. Ру Беннетт (Зендея) погибла от передозировки фентанилом после того, как ее криминальный босс (Адевале Акиннуойе-Агбадже) дал ей мощное обезболивающее.

Кэсси (Сидни Суини) погрузилась в мир OnlyFans, отчаянно пытаясь спасти Нейта, а Мэдди стала той, кто удерживал две абсолютно разные сюжетные линии сезона вместе.

Сэм Левинсон так высказался о финале: “С точки зрения истории о зависимости и ее последствиях, которую мы хотели рассказать, для меня это кажется логичным концом”.

Почему завершился сериал Эйфория: факты, которые объясняют такой финал

Хотя сюжетный финал кажется шокирующим, реальные причины закрытия сериала назревали годами. Если заглянуть за кулисы производства HBO, становится понятно, почему 4 сезон Эйфории стал невозможным.

Во-первых, финал третьего сезона неслучайно посвятили памяти Ангуса Клауда (Феско), который ушел из жизни в 2023 году от случайной передозировки.

Гибель от наркотиков Ангуса, а также внезапная смерть продюсера сериала Кевина Турена, стали тяжелым моральным ударом для всей команды и заставили полностью переписать сюжетные линии. В предыдущем варианте 3 сезона сериала Феско должен был сыграть ключевую роль в борьбе с наркомафией.

Во-вторых, когда Эйфория только начиналась, ее актеры были перспективными новичками. Сегодня они — звезды первой величины. Зендея (Дюна, Человек-паук), Сидни Суини (Кто угодно, кроме тебя, Мадам Паутина) и Джейкоб Элорди (Присцилла, Солтберн) стали настолько востребованными, что HBO просто не мог согласовать их плотные графики для съемок еще одного сезона. Актерам стало тесно в подростковых ролях.

Известно, что Сэм Левинсон изначально планировал перенести действие 3 сезона на пять лет вперед и вывести героев из школы во взрослую жизнь. Однако сценарий постоянно переписывали, поскольку HBO не нравились первые черновики — в частности, идея сделать Ру частным детективом. В итоге Левинсон решил не растягивать историю и сжечь все мосты в третьем сезоне.

Но несмотря на трагический и противоречивый финал, Эйфория уходит победителем. Зендея, у которой уже есть две статуэтки Эмми за роль Ру, по прогнозам критиков, снова является главной претенденткой на награду в этом году.

Сериал, кажется, навсегда изменил подростковую поп-культуру и вкусы зрителей.

