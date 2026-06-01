Сериал Под землей: даты выхода эпизодов турецкой драмы

Турецкий кинематограф в 2026 году обогатился мощной новинкой – криминальной драмой с элементами психологического триллера Под землей (Yeraltı), производства известной кинокомпании Medyapım.

Под землей: даты выхода серий сериала

Официальная премьера проекта состоялась 28 января 2026 на популярном турецком телеканале NOW (NOW TV), а международный релиз с постепенным добавлением многоязычных субтитров стартовал на стреминговой платформе Disney+.

Показ первого сезона осуществляется по классическому для турецкого телевидения еженедельному графику:

Серия Дата выхода эпизода 1 28.01 2 04.02 3 11.02 4 18.02 5 25.02 6 04.03 7 11.03 8 18.03 9 25.03 10 01.04 11 08.04 12 22.04 13 29.04 14 06.05 15 13.05 16 20.05 17 27.05 18 03.06

Турецкий сериал Под землей: сюжет драмы

Сюжетная линия экранизации разворачивается вокруг Хайдара Али — мужчины с несгибаемыми моральными принципами, чья жизнь полностью разрушается после жестокого убийства его семьи. Попытка вершить правосудие своими руками заканчивается для героя трехлетним заключением.

В стенах тюрьмы Хайдар оказывается в эпицентре разборок лидеров влиятельнейшего криминального картеля страны, который навсегда меняет его и связывает опасными обязательствами.

Выйдя на свободу с намерением начать честную жизнь, мужчина сталкивается с новым эмоциональным ударом: любимая женщина Джейлан вышла замуж за его близкого друга Бозкурта, лидера мощного мафиозного клана и его главного врага.

История быстро превращается в опасную шахматную партию, где каждый шаг угрожает жизни близких, а криминальный синдикат всеми силами пытается затащить Хайдара вспять.

Особую остроту сюжет приобретает в 13–14 сериях, где криминальный боевик окончательно трансформируется в тяжелую психологическую драму: Бозкурт заявляет о предстоящем браке Хайдара с холодной и рассудительной бизнес-леди Султан, провоцирующей у Джейлан ревность и одержимость, в то время как сам Хайдар окончательно.

Сериал Под землей: актерский состав

Успех сериала во многом обусловлен его мощным актерским составом. Главную роль Хайдара Али исполнил харизматичный Дениз Джан Акташ, известный зрителям по проекту Бесконечная любовь.

Роль главного антагониста Бозкурта (Бозо) Ханоглу сыграл Ураз Кайгилароглу, специально изучавший психологию реальных криминальных авторитетов.

Ключевую женскую роль Джейлан воплотила Деврим Озкан, продемонстрировав глубокую внутреннюю нестабильность женщины, стремящейся к контролю и мести одновременно.

Образ опасной бизнес-леди Султан на экране создал Сюмейе Айдоган. Высокий уровень напряжения поддерживает и второй план касты, в частности Мехмет Йилмаз Ак (Илмаз Доган), Бурак Севинч (Мердан), Корай Сахинбас (Эфраим) и Экин Мерт Даймаз (Ферхат).

