Будет ли История игрушек 6: что известно о продолжении франшизы

Официального анонса от Disney или Pixar о выходе Истории игрушек 6 пока нет, однако создатели и актеры уже комментируют возможность продолжения.

Дополнительный интерес к теме вызвали слова Тома Хэнкса, который уже более 30 лет озвучивает ковбоя Вуди. Актер признался, что готов вернуться к роли, но только при одном важном условии.

Будет ли История игрушек 6

На данный момент студии Pixar и Disney официально не подтвердили работу над шестой частью мультфильма. В то же время финансовый успех предыдущего фильма значительно увеличивает шансы на то, что история получит продолжение.

В интервью Entertainment Weekly Том Хэнкс заявил, что согласится вновь озвучить Вуди только в том случае, если новый мультфильм получит действительно сильный сценарий.

По словам актера, продолжение должно не просто использовать популярность бренда, а предложить зрителям новую интересную историю.

Если вы собираетесь снимать еще одну Историю игрушек, она должна действительно этого стоить. Она должна быть великолепной. Нужно исследовать тему, а не просто продолжать историю, потому что людям нравится название, — подчеркнул Хэнкс.

Он также не исключил, что в будущем студия сможет использовать современные технологии для воссоздания голоса персонажа даже без его личного участия.

По словам Хэнкса, за десятилетия работы был записан огромный архив реплик Вуди, а развитие искусственного интеллекта уже сегодня позволяет создавать новые диалоги на основе существующих записей. Сам актер назвал такую перспективу довольно тревожной.

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Когда выйдет История игрушек 6

Поскольку Disney не объявила о начале производства, говорить о конкретных сроках пока рано. Если компания все же примет решение продолжить франшизу после пятой части, на создание полнометражной анимации может понадобиться несколько лет.

Именно поэтому сейчас информация о возможном релизе остается лишь предметом обсуждений среди поклонников.

Сюжет шестой части также пока не раскрывается. Впрочем, предыдущие мультфильмы не раз показывали, что авторы умеют находить новые темы для уже знакомых героев.

История Вуди, Базза и их друзей давно вышла за рамки обычных приключений игрушек, затрагивая темы дружбы, перемен, взросления и поиска своего места в мире.

Сам Том Хэнкс убежден, что новый фильм должен предложить свежий взгляд, а не становиться продолжением исключительно ради коммерческого успеха.

Если сценаристам удастся найти новую сильную историю, возвращение любимых персонажей вполне возможно.

Поскольку мультфильм еще не анонсирован, официальный актерский состав также не объявлен. Если Disney сохранит традицию предыдущих частей, к англоязычному дубляжу могут вернуться:

Том Хэнкс — Вуди;

Тим Аллен — Базз Лайтер.

Что касается украинского дубляжа, информации об актерском составе пока нет. Обычно студия объявляет его лишь незадолго до премьеры после завершения работы над фильмом.

Таким образом, пока неизвестно, выйдет ли История игрушек 6. Однако успех франшизы, интерес зрителей и заявления ее главных актеров свидетельствуют о том, что шанс вновь увидеть историю Вуди и Базза в будущем все же существует.

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