Таблицы перевода баллов ЕВЭ в шкалу 100-200 баллов: если сдаешь экзамены на магистра

Если бакалавриат для тебя — не “потолок”, и ты планируешь идти дальше и получить высшее образование в магистратуре, придется еще раз подвергнуть испытанию свои нервы и пройти дополнительный экзамен. Он называется ЕВЭ (единый вступительный экзамен).

Этим летом он уже стартовал и ты, возможно, в тревожном ожидании своих баллов. А потом тебе придется перевести полученные на ЕВЭ баллы в другую систему оценивания. Как сделать перевод баллов ЕВИ с помощью таблиц — узнай из нашего материала.

Перевод баллов ЕВЭ: максимальные показатели тестов и как их дальше обработать

В этом году все абитуриенты, желающие продолжить образование в магистратуре, традиционно будут сдавать единый вступительный экзамен, состоящий из двух блоков. Первый называется тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и содержит 33 задания.

Именно он определяет уровень коммуникативных способностей и показывает аналитические возможности твоего разума. Максимум, который ты можешь получить при выполнении этих задач — 33 балла.

Второй тест оценивает уровень владения иностранным языком. Здесь ты можешь остановить свой выбор на английском, немецком, французском или испанском языке. Наилучшее выполнение этого задание принесет тебе 30 баллов.

Но чтобы понять, достаточно ли полученных тобой оценок для поступления на магистра, ты должен перевести их в систему по другой шкале: 100-200 баллов. Как это сделать? Просто найди свои баллы в таблице — и просмотри соответствующие им показания в ее другом столбце.

Таблица перевода баллов ТООК (теста общей обучающей компетентности) в шкалу 100-200

Без написания ЕВЭ абитуриенты не смогут принять участие во вступительной кампании в магистратуру. Чтобы получить право на участие в конкурсном отборе в магистратуру, в 2026 году нужно набрать не менее пяти тестовых баллов в каждом блоке.

Для отбора в аспирантуру на ЕВЭ нужно набрать минимум 17 баллов в первом блоке и 16 — во втором.

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Как перевести тестовые баллы ЕВЭ в шкалу 100-200

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