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Таблицы перевода баллов ЕВЭ в шкалу 100-200 баллов: если сдаешь экзамены на магистра

Ольга Петухова, редактор сайта 15 июля 2026, 16:30 2 мин.
таблица переведения баллов евэ
Фото Pexels

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