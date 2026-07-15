Фильмы 2027: 30 самых громких премьер года, которые нельзя пропустить

2027 год обещает оправдать ожидания киноманов, в прокат выйдут фильмы, которые имеют все шансы попасть в разряд культовых.
В чем секрет? Все просто: Голливуд готовит масштабные возвращения популярных франшиз, долгожданные сиквелы, экранизации видеоигр и несколько совершенно новых проектов от звездных режиссеров.
Мы собрали самые интересные премьеры, которые уже сейчас вызывают наибольший интерес.
Фильмы 2027: список и даты премьер
IMDb уже опубликовал самые громкие новинки 2027 года, в перечне почти 200 фильмов, мы выбрали для тебя топ-30:
- Бэтмен: Часть II — 1 октября 2027
- Властелин колец: Охота на Голлума — 17 декабря 2027
- Еж Соник 4 — 19 марта 2027
- Звездные войны: Звездный истребитель — 28 мая 2027
- Человек-паук: За пределами Вселенной — 20 июня 2027
- Экзорцист — 12 марта 2027
- Пчеловод 2 — 15 января 2027
- Мстители: Секретные войны — 17 декабря 2027
- Шрек 5 — 30 июня 2027
- Космические яйца 2 — 2027 (точная дата еще не объявлена)
- Ледниковый период: Точка кипения — 5 февраля 2027
- Пять ночей у Фредди 3 — 2027 (дату уточняют)
- Остаться (Remain) — 5 февраля 2027
- Легенда о Зельде — 7 мая 2027
- Супермен: Человек завтрашнего дня — 9 июля 2027
- Страсти Христовы: Воскресение. Часть 1 — 26 марта 2027
- Тихое место 3 — 30 июля 2027
- Соловей — 12 февраля 2027
- Как приручить дракона 2 — 11 июня 2027
- Minecraft 2 — 23 июля 2027
- Звездные войны: Новый орден джедаев — 17 декабря 2027
- Гремлины 3 — 19 ноября 2027
- Холодное сердце 3 — 24 ноября 2027
- F.A.S.T. — 23 апреля 2027
- Заклятие: Первое причастие — 10 сентября 2027
- Полиция Майами — 6 августа 2027
- Симпсоны в кино 2 — 3 сентября 2027
- Афера Томаса Крауна — 5 марта 2027
- Форсаж 11 — дата премьеры еще не объявлена
- Годзилла и Конг: Супернова — 26 марта 2027
Фильмы 2027: что известно о самых громких премьерах
Бэтмен: Часть II
После успеха первой части Мэтт Ривз возвращает Роберта Паттинсона к роли Темного рыцаря. По слухам, главным антагонистом станет Мистер Фриз, а также может вновь появиться Джокер Барри Кеогана. Если сиквел сохранит мрачную атмосферу первого фильма, это станет одним из главных кинособытий года.
Властелин колец: Охота на Голлума
События фильма развернутся между Хоббитом и Братством кольца, когда Арагорн отправится на поиски Голлума. Режиссером стал Энди Серкис, который снова сыграет Смеагола. К своим ролям также вернутся Иэн Маккеллен и Элайджа Вуд.
Форсаж 11
Финальная глава одной из самых успешных автомобильных франшиз Голливуда пока остается загадкой. Студия обещает завершить историю Доминика Торетто масштабным экшеном, но подробности сюжета пока не раскрываются.
Звездные войны: Звездный истребитель
Первая крупная кинопремьера во вселенной Star Wars за многие годы. Главную роль исполнит Райан Гослинг, а режиссером стал Шон Леви. История расскажет о пилоте, который окажется в центре событий, способных изменить будущее Силы.
Звездные войны: Новый орден джедаев
Дейзи Ридли возвращается к роли Рей, которая попытается возродить Орден джедаев после событий новой трилогии. Именно от этого фильма многие поклонники ждут нового старта легендарной франшизы.
Мстители: Секретные войны
Marvel готовит один из самых масштабных фильмов в своей истории. Братья Руссо вновь возглавили проект, который должен стать кульминацией нового этапа киновселенной.
Легенда о Зельде
Одна из самых известных видеоигр мира наконец получает полнометражную экранизацию. Режиссер Уэс Болл обещает масштабное фэнтези о принцессе Зельде и герое Линке.
Супермен: Человек завтрашнего дня
Новый фильм DC покажет необычный союз Супермена и Лекса Лютора, которым придется объединиться против более опасного врага.
Страсти Христовы: Воскресение. Часть 1
Мел Гибсон возвращается к своей самой известной картине. Продолжение истории о воскресении Иисуса станет первой частью масштабной дилогии.
Человек-паук: За пределами Вселенной
Финал анимационной трилогии о Майлзе Моралесе. После революционного визуального стиля первых двух частей создатели обещают не менее зрелищное завершение истории.
F.A.S.T.
На первый взгляд — типичный боевик о борьбе с наркокартелями. Но сценарий написал Тейлор Шеридан — автор Сикарио, Йеллоустоуна и Ветреной реки, поэтому ожидания от фильма очень высоки.
Афера Томаса Крауна
Новая версия культовой истории о харизматичном миллионере-воре. Майкл Б. Джордан не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером фильма. Компанию ему составили Адриа Архона, Обри Плаза и Кеннет Брана.
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Источник фото: Кinowar.com.
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