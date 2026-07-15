Фильмы 2027: 30 самых громких премьер года, которые нельзя пропустить

2027 год обещает оправдать ожидания киноманов, в прокат выйдут фильмы, которые имеют все шансы попасть в разряд культовых.

В чем секрет? Все просто: Голливуд готовит масштабные возвращения популярных франшиз, долгожданные сиквелы, экранизации видеоигр и несколько совершенно новых проектов от звездных режиссеров.

Мы собрали самые интересные премьеры, которые уже сейчас вызывают наибольший интерес.

Фильмы 2027: список и даты премьер

IMDb уже опубликовал самые громкие новинки 2027 года, в перечне почти 200 фильмов, мы выбрали для тебя топ-30:

Бэтмен: Часть II — 1 октября 2027 Властелин колец: Охота на Голлума — 17 декабря 2027 Еж Соник 4 — 19 марта 2027 Звездные войны: Звездный истребитель — 28 мая 2027 Человек-паук: За пределами Вселенной — 20 июня 2027 Экзорцист — 12 марта 2027 Пчеловод 2 — 15 января 2027 Мстители: Секретные войны — 17 декабря 2027 Шрек 5 — 30 июня 2027 Космические яйца 2 — 2027 (точная дата еще не объявлена) Ледниковый период: Точка кипения — 5 февраля 2027 Пять ночей у Фредди 3 — 2027 (дату уточняют) Остаться (Remain) — 5 февраля 2027 Легенда о Зельде — 7 мая 2027 Супермен: Человек завтрашнего дня — 9 июля 2027 Страсти Христовы: Воскресение. Часть 1 — 26 марта 2027 Тихое место 3 — 30 июля 2027 Соловей — 12 февраля 2027 Как приручить дракона 2 — 11 июня 2027 Minecraft 2 — 23 июля 2027 Звездные войны: Новый орден джедаев — 17 декабря 2027 Гремлины 3 — 19 ноября 2027 Холодное сердце 3 — 24 ноября 2027 F.A.S.T. — 23 апреля 2027 Заклятие: Первое причастие — 10 сентября 2027 Полиция Майами — 6 августа 2027 Симпсоны в кино 2 — 3 сентября 2027 Афера Томаса Крауна — 5 марта 2027 Форсаж 11 — дата премьеры еще не объявлена Годзилла и Конг: Супернова — 26 марта 2027

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Фильмы 2027: что известно о самых громких премьерах

Бэтмен: Часть II

После успеха первой части Мэтт Ривз возвращает Роберта Паттинсона к роли Темного рыцаря. По слухам, главным антагонистом станет Мистер Фриз, а также может вновь появиться Джокер Барри Кеогана. Если сиквел сохранит мрачную атмосферу первого фильма, это станет одним из главных кинособытий года.

Властелин колец: Охота на Голлума

События фильма развернутся между Хоббитом и Братством кольца, когда Арагорн отправится на поиски Голлума. Режиссером стал Энди Серкис, который снова сыграет Смеагола. К своим ролям также вернутся Иэн Маккеллен и Элайджа Вуд.

Форсаж 11

Финальная глава одной из самых успешных автомобильных франшиз Голливуда пока остается загадкой. Студия обещает завершить историю Доминика Торетто масштабным экшеном, но подробности сюжета пока не раскрываются.

Звездные войны: Звездный истребитель

Первая крупная кинопремьера во вселенной Star Wars за многие годы. Главную роль исполнит Райан Гослинг, а режиссером стал Шон Леви. История расскажет о пилоте, который окажется в центре событий, способных изменить будущее Силы.

Звездные войны: Новый орден джедаев

Дейзи Ридли возвращается к роли Рей, которая попытается возродить Орден джедаев после событий новой трилогии. Именно от этого фильма многие поклонники ждут нового старта легендарной франшизы.

Мстители: Секретные войны

Marvel готовит один из самых масштабных фильмов в своей истории. Братья Руссо вновь возглавили проект, который должен стать кульминацией нового этапа киновселенной.

Легенда о Зельде

Одна из самых известных видеоигр мира наконец получает полнометражную экранизацию. Режиссер Уэс Болл обещает масштабное фэнтези о принцессе Зельде и герое Линке.

Супермен: Человек завтрашнего дня

Новый фильм DC покажет необычный союз Супермена и Лекса Лютора, которым придется объединиться против более опасного врага.

Страсти Христовы: Воскресение. Часть 1

Мел Гибсон возвращается к своей самой известной картине. Продолжение истории о воскресении Иисуса станет первой частью масштабной дилогии.

Человек-паук: За пределами Вселенной

Финал анимационной трилогии о Майлзе Моралесе. После революционного визуального стиля первых двух частей создатели обещают не менее зрелищное завершение истории.

F.A.S.T.

На первый взгляд — типичный боевик о борьбе с наркокартелями. Но сценарий написал Тейлор Шеридан — автор Сикарио, Йеллоустоуна и Ветреной реки, поэтому ожидания от фильма очень высоки.

Афера Томаса Крауна

Новая версия культовой истории о харизматичном миллионере-воре. Майкл Б. Джордан не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером фильма. Компанию ему составили Адриа Архона, Обри Плаза и Кеннет Брана.

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Источник фото: Кinowar.com.

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