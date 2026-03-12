Фильмы 2026, которые уже вышли: главные новинки кинопроката в одном списке

Начало 2026 стало настоящим праздником для киноманов. Высокий темп, заданный еще с первых недель января, не сбавляет обороты: зрители уже увидели и биографические драмы, и провокационные комедии, и масштабные визуальные шедевры.

Прокатная сетка в этом году выглядит чрезвычайно амбициозно, сочетая авторское кино от лауреатов Оскара и блокбастеры, которых ждали годами.

Марти Суприм

Январь и февраль традиционно считаются периодом наградного сезона, поэтому именно сейчас в кинотеатрах появляются самые эмоциональные и глубокие ленты. Среди тех, кто открыл год, стоит выделить проект Джоша Сафди Марти Суприм. Гений комбинаций.

Тимоти Шаламе в роли амбициозного мечтателя-игрока снова доказал свою способность трансформироваться на экране. Это история о вере в себя, где спорт переплетается с личной драмой.

Хамнет

Не менее важным событием стал релиз фильма «Хамнет» от Хлои Чжао. Это не просто историческая справка, а пронзительная версия событий вокруг Уильяма Шекспира и смерти его сына. Работы Чжао всегда отличаются особой визуальной поэзией, и «Хамнет» не стал исключением.

Грозовой перевал с Марго Робби

Если говорить про фильмы 2026 года, которые уже вышли и вызвали наибольший резонанс в соцсетях, то это, безусловно, новая адаптация классики от Эмеральд Феннелл. Ее Грозовой перевал с Марго Робби и Джейкобом Элорди стал настоящим визуальным десертом.

Режиссер переосмыслила готический роман Эмили Бронте, добавив ему страсти и современной динамики, что сделало историю Хитклиффа и Кэтрин близкой новому поколению зрителей. Месть, боль и безудержная любовь на фоне суровых пейзажей — этот фильм точно останется в списках лучших за год.

Комедийный Пиллион

Март принес нам кое-что неожиданное — ленту Пиллион Гарри Лайтона. Это кино, которое трудно втиснуть в рамки одного жанра. Когда мы просматриваем новые фильмы 2026, которые уже вышли, Пиллион выделяется своей смелостью.

История застенчивого Колина (Гарри Меллинг) и байкера-доминанта Рэя (Александр Скарсгард) получилась одновременно смешной, эротичной и напряженной. Критики уже назвали этот дуэт одним из самых нетипичных и химичных в современном кино.

Аватар: Огонь и пепел

Анализируя, какие фильмы 2026 уже вышли, невозможно обойти титана, который перекочевал из конца 2025-го и продолжает доминировать в прокате. Речь идет об Аватаре: Огонь и пепел Джеймса Кэмерона.

Хотя официальная премьера состоялась в декабре, именно в январе и феврале 2026-го лента собирает основную кассу.

Кэмерон на этот раз погрузил зрителей в темную сторону Пандоры, познакомив с народом пепла. Визуальные эффекты нового Аватара снова подняли планку недосягаемо высоко, заставляя другие релизы бороться за залы IMAX.

Это тот случай, когда кино становится настоящим событием, которое обсуждают все — от технических специалистов до обычных семей, пришедших на сеанс.

Проект Аве Мария

Экранизация нового бестселлера от автора Марсианина Энди Уира. Райан Гослинг играет ученого Райланда Грейса, который просыпается на космическом корабле в полном одиночестве и без каких-либо воспоминаний о том, кто он и как сюда попал.

Постепенно он понимает, что он — последняя надежда Земли на спасение от глобальной катастрофы. Грейсу придется использовать свой интеллект и научные знания, чтобы решить невозможные задачи в условиях ограниченного времени. В отличие от типичных боевиков, это кино воспевает науку, человеческую изобретательность и неожиданную дружбу между звездами.

Год только начался, но список обязательных к просмотру лент уже впечатляет. Дальше нас ждет еще больше громких имен и невероятных историй.

