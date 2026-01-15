Эйфория 3 сезон: когда культовый сериал выйдет на экраны

Съемки третьего сезона Эйфории завершились. Производство долго откладывали из-за забастовок в Голливуде, проблем с расписанием актеров и закулисными интригами.

Когда выйдет новый, третий сезон Эйфории — делимся новостями.

Эйфория 3 сезон — когда выйдет

3 сезон сериала Эйфория выйдет на экраны 12 апреля. Об этом стало известно из нового трейлера.

С момента выхода в 2019 году Эйфория имела безумную популярность, фанаты бурно обсуждали каждый эпизод и мгновенно делились сериями в соцсетях.

Сериал был признан и среди профи: Эйфория получила девять премий Эмми, включая две награды за лучшую женскую роль для Зендай.

Эйфория 3 сезон — сюжет

Эйфория началась как драматический сериал, повествующий о жизни подростков. Его главная героиня — Ру (Зендея), девушка с наркотической зависимостью, пытающаяся найти баланс между реальностью и своими демонами. Вокруг нее мир подростков, которые мечтают о любви, скрывают свою агрессию и страхи, ищут место под солнцем. По сути сериал — это честный портрет живущего на грани поколения.

А как будет развиваться история в третьем сезоне Эйфории? Автор шоу Сэм Левинсон еще в августе 2023 года немного пролил свет, объяснив, что создает новый сезон как фильм-нуар и хочет в истории Ру исследовать, что значит быть человеком с принципами в мире, где царят коррупция и хаос.

По слухам, 3 сезон Эйфории обещает существенный скачок во времени. Создатели сериала объясняют это тем, что с подростковыми драмами можно работать только до определенного момента. Но время идет, актеры и их герои взрослеют, и интересно наблюдать за образами вне стен старшей школы — понять, как их прошлый опыт влияет на взрослую жизнь, и кем они становятся в большом мире.

Эйфория 3 сезон: кто из актеров вернется, а кто нет

В новом сезоне зрители снова увидят знакомые лица, будут сниматься Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоба Элорди и Колмана Доминго. По-прежнему в сезоне будет восемь эпизодов.

Однако не все актеры вернутся на экраны. Ранее стало известно, что Сторм Рейд и Барби Феррейра не участвуют в продолжении.

Еще во время второго сезона Эйфории ходило множество слухов о закулисных конфликтах, особенно о напряженных отношениях между создателем шоу Сэмом Левинсоном и актрисой Барби Феррейрой. В августе 2022 года Феррейра объявила, что не вернется в третьем сезоне и попрощалась со своей героиней Кэт.

Актриса назвала свое увольнение взаимным решением и объяснила, что история ее героини не развивалась, и ей совсем не хотелось играть стереотипную роль толстой лучшей подруги, а создатели сериала тоже не видели будущего для Кэт.

Кроме того, 3 сезон Эйфории выйдет без Ангуса Клауда, исполнившего роль Фецка — любимца публики. Актер ушел из жизни в июле 2023 года в возрасте 25 лет.

Однако появятся и новые звездные фигуры. В феврале 2025 года Шэрон Стоун сообщила, что попала в актерский состав третьего сезона Эйфории в таинственной роли. Актриса была очень эмоциональной и сказала, что будет иметь истинное удовольствие работать с замечательной командой талантливых людей. А также отметила, что она находит видение истории Сэмом Левинсоном гениальным и считает большой честью стать частью Эйфории.

