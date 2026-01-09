Сериалы HBO 2026: 7 самых ожидаемых премьер января, которые невозможно пропустить

Январь традиционно начинается с ожиданий — новый год, новые истории и сериалы, которые будут еще долго обсуждать в соцсетях. И HBO снова заходит уверенно: уже с первых дней 2026 года платформа запускает громкие премьеры, которых ждали месяцами.

Мы собрали этот обзор, чтобы ты не потерялся в потоке новинок и точно знал, какие сериалы смотреть на HBO в этом году. А главное — первые масштабные премьеры стартуют уже с 1 января, так что год начался максимально насыщенно.

Вот 7 сериалов, на которые следует обратить внимание в этом месяце.

Лицар сімох королівств (18 января, HBO Max)

Главное событие для фанатов Гри престолів. Если ты ищешь нові серіали HBO у 2026, то этот приквел — обязателен к просмотру. Это история о странствиях благородного рыцаря сера Дункана Высокого и его маленького оруженосца Эгга за столетия до рождения Дейнерис Таргариен. Более камерная и душевная история, чем «Дім Дракона», но в той же любимой вселенной.

Утікай (1 января, Netflix)

Netflix традиционно начинает год с экранизации Харлана Кобена. Это напряженный криминальный триллер об отчаявшемся отце, который пытается разыскать свою дочь-беглянку, но вместо этого находит страшные тайны и убийство. Идеальный выбор для любителей запутанных сюжетов.

Пітт / The Pitt (8 января, HBO Max)

Продолжение медицинского хита с Ноа Уайли. Второй сезон обещает еще больше напряженных больничных будней в реальном времени. Выбирая, які серіали дивитися на HBO в 2026, не пропускайте эту драму — ее рейтинг от критиков достиг невероятных 95%.

Сім циферблатів Аґати Крісті (15 января, Netflix)

Стильная историческая детективная драма. В загородном поместье обычная вечеринка заканчивается загадочной смертью. В ролях — звездный дуэт Хелены Бонем Картер и Мартина Фримена. Это классика в новом, динамичном прочтении.

Диво-людина (27 января, Disney+)

Для поклонников супергероики Marvel подготовил ироничную комедию. Сюжет крутится вокруг актеров, пытающихся получить роли в блокбастере, имея реальные суперсилы. Возвращение Бена Кингсли к роли Тревора Слэттери — отдельный повод для радости.

Поні (15 января, Peacock)

Шпионский триллер с участием Эмилии Кларк. Действие происходит в Москве 1977 года. Две секретарши американского посольства становятся агентами ЦРУ после загадочной смерти их мужей. Шпионские игры в самом сердце врага — динамично, стильно и актуально.

Независимо от того, фанат ли вы серіалів HBO 2026 или предпочитаете уютные детективы Netflix, январь точно не даст вам скучать!

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!