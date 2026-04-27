Когда выйдет 5 сезон Неуязвимого: все что известно о продолжении на сегодня

Четвертый сезон культового анимационного сериала Неуязвимый (Invincible) на Amazon Prime Video завершился 22 апреля 2026 года — и сразу поставил зрителей перед болезненным вопросом: когда же выйдет пятый? Читай в материале, когда выйдет 5 сезон Невколупного и вообще известно об анонсе даты продления.

Когда выйдет 5 сезон Неуязвимого: что известно

Относительно продолжения Неуязвимого официального анонса дать выхода пока нет, но оснований для оптимизма достаточно. Сериал был обновлен на пятый сезон еще в 2025 году — почти за год до четвертой премьеры.

По словам Роберта Киркмана — создателя комиксов и продюсера шоу — производство уже ведется определенное время, ведь на анимацию восьми эпизодов Неуязвимого уходит минимум три года.

Аналитики и издания ориентируются на установившуюся схему выхода сезонов. Между завершением третьей и премьерой четвертой части прошел ровно год, поэтому по той же логике пятый сезон можно ожидать в апреле 2027 года.

Важен и вопрос об общей продолжительности сериала. Каждый сезон адаптирует примерно 20 выпусков оригинального комикс-сериала Роберта Киркмана, и четвертый остановился ориентировочно на 78-м выпуске из 144 имеющихся – то есть сериал где-то на половине пути.

Киркман намекал на возможность девяти сезонов, хотя многое будет зависеть от аппетита Amazon до продления проекта.

Для украинских зрителей Неуязвимый остается одним из самых ожидаемых анимационных сериалов на стриминге. Шоу получило широкое признание критиков благодаря анимации, актерской работе по озвучиванию и сценарию — номинировано на две премии Эмми и две премии Annie Awards.

Четвертый сезон стартовал 18 марта 2026 года с премьерой трех эпизодов одновременно, а затем новые серии выходили еженедельно вплоть до финала. По итогам, Неуязвимый занял первую строчку в топ-10 Prime Video в США, опередив даже финальные серии Хлопаков.

Финал оставил фанатов в шоке. Марк Грейсон оказывается переигранным Великим Регентом Трагом — и остатки Виллтрумской империи теперь прячутся прямо на Земле. Это лишь одна из множества проблем, с которыми Марку и его союзникам придется столкнуться дальше.

