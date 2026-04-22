Премьера документального фильма об обороне Покровска и одного из самых молодых генералов Украины

Специальная корреспондентка Мария Малевская провела один день с командиром 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины Евгением Ласийчуком – одним из самых молодых генералов в украинском войске, Героем Украины. Результатом этого погружения стал документальный фильм – Один день с командиром корпуса.

Съемочная группа побывала в основном командном пункте 7 корпуса ДШВ, расположенном глубоко под землей, посетила передовые позиции в районе Покровска и Доброполья, центр беспилотных систем, центр объединенной огневой поддержки, лаборатории разработки и ремонта БПЛА, а также полигон, где новобранцы проходят адаптацию.

История одного из самых молодых генералов в армии и стратегическое значение обороны Покровска

Именно 7 корпус отвечает за оборону Покровской агломерации — самого тяжелого направления на протяжении последних полутора лет. По словам генерала Ласийчука, подразделения корпуса содержат северную окраину Покровска и Мирнограда.

Если противник выйдет отсюда дальше на север – в направлении Доброполья – это может создать угрозу Славянско-Краматорской агломерации. Вместе с активностью на северском направлении это способно превратиться в масштабные “клещи”.

Против украинских военных здесь действуют три армии РФ — 51-я, 41-я и 6-я — с общей численностью до 150 тысяч личного состава. За восемь месяцев командования корпусом, по данным Ласийчука, уничтожено более 20 тысяч военных противников и более тысячи единиц техники.

В фильме — разговор о технодесанте и о том, как 7 корпус строит собственные R&D-центры, внедряет искусственный интеллект в ведение боевых действий, переходит на оптоволоконные дроны и роботизированные эвакуационные системы.

А также о людях: мобилизованных, которые не хотели воевать, но учатся; инструкторов, возвращающихся с фронта обучать других; и генерала, стоящего под дождем ночью, чтобы хоть немного отдохнуть от войны.

