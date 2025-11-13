Неожиданное продолжение! Дьявол носит Прада 2 — когда ждать возвращения культового фильма

Едва ли не у каждого из нас есть истории, которые хочется смаковать и просматривать снова и снова. Их окончание всегда приносит печаль. Но вот, что действительно может дать надежду — новости о продолжении культовых фильмов и сериалов. Приготовься, потому что стало известно, что на экраны может выйти Дьявол носит Прада 2!

Когда выйдет Дьявол носит Прада вторая часть и кого увидим среди актерского состава — мы собрали данные в материале.

Когда выйдет Дьявол носит Прада 2

Премьера фильма назначена на 1 мая 2026 года.

В новой части зритель встретится с любимыми актерами — Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Мерил Стрип и Стэнли Туччи.

Дьявол носит Прада 2: что известно

Как ранее сообщали в издании Puck News, будет снят сиквел фильма Дьявол носит Прада. К тому же, продюсером станет Дэвид Френкель, чьим творением является и первый фильм. Также известно, что сценарист Алин Брош Маккенна будет писать вторую часть этой истории.

Фильм 2006 года получит продолжение, однако пока неизвестно, какую именно историю мы увидим в результате.

Ранее Энн Хэтэуэй, сыгравшая главную героиню Энди Сакс, в интервью E! News высказалась скептически по поводу продолжения этой истории и того, будет ли оно когда-нибудь.

— Я не думаю, что мы увидим продолжение этой истории. Главное в любом фильме — это его создание. Дьявол носит Prada стал особенным именно благодаря любви всей команды к проекту, которая сделала его столь успешным, — сказала актриса.

Однако звезда постоянно проводит параллели своего стиля со стилем героини фильма.

Фильм Дьявол носит Prada основан на одноименной книге Лорен Вайсбергер и рассказывает об Энди Сакс, которая только что окончила колледж и стремится продолжить карьеру журналистки в мире издательства о моде.

