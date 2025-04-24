Уэнсдей 2 сезон: дата выхода и новый трейлер

Люди во многих странах мира ждут 2 сезона сериала Уэнсдей. Он приобрел безумную популярность в ноябре-декабре 2022 года, и почти сразу же получил свое продолжение.

Мы расскажем, что известно о 2 сезоне Уэнсдей, покажем тебе новый трейлер и поделимся, когда дата выхода нового сезона.

Уэнсдей 2 сезон: дата выхода

Второй сезон популярного сериала Уэнсдей был анонсирован еще 6 января 2023 года. Обычно стриминговые платформы не затягивают с производством популярных проектов, поэтому не удивительно, что в Netflix так быстро объявили о продолжении истории.

23 апреля 2025 года Netflix показал первый трейлер ко второму сезону сериала Уэнсдей. Главную роль в сериале снова исполнит полюбившаяся зрителям актриса Дженна Ортега.

Во втором сезоне Уэнсдей обещают еще больше черного юмора, готики и мистики.

На выход сериала повлияло много вещей. Прежде всего, это занятость актеров, ведь после выхода Уэнсдей исполнительница главной роли Дженна Ортега стала очень популярной и получила предложения о ролях в других фильмах.

Ожидалось, что второй сезон Уэнсдей выйдет в конце 2023 или в первой половине 2024 года. Но на ситуацию также повлияла забастовка сценаристов, а впоследствии — забастовка актеров в США.

Забастовка сценаристов продолжалась с мая по сентябрь 2023 года (146 дней). На Netflix рассказали, когда выйдет второй сезон Уэнсдей — дата выхода сериала запланирована на лето и осень 2025 года. Первая часть сезона выйдет 6 августа 2025 года, а вторая — 3 сентября.

Уэнсдей 2 сезон: трейлер

Производство второго сезона Уэнсдей стало одним из приоритетов Netflix. Так, любимых персонажей будут играть: Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордоньес, Луянда Унати Льюис-Няво, Эмма Майерс, Джой Сандей и другие.

В трейлере нам показали, как Уэнсдей проходит контроль в аэропорту. Ее заставляют показать все карманы и выложить, что в них есть.

А Вещь (рука) пытается взять на борт солнцезащитный крем. Только крем вызвал вопросы у службы безопасности.

Впрочем, среди объявленного каста на 2 сезон Уэнсдей фанаты не нашли актера Перси Хайнса Уайта, исполнявшего роль Ксавье Торпа, сообщает Mail Online. После выхода первого сезона его обвинили в сексуальном насилии, актер долго молчал, а через несколько месяцев сказал, что это была кампания по дезинформации, от которой пострадал он и его родные.

Уэнсдей 2 сезон: что известно о сюжете

Разработчики хотят, чтобы в сериале было больше элементов ужасов. Также хотят ввести новых персонажей семьи Аддамс. Хантер Духан, сыгравший Тайлера, рассказал, что хотел бы увидеть бабушку Аддамс. Мы знаем, что эта героиня веселая и эксцентричная. Дженна Ортега говорила, что хотела бы увидеть кузена Итта (родственник семьи Аддамс, полностью покрытый волосами).

Кроме того, отмечается, что хотят сделать акцент на отношениях Уэнсдей и Мортиши. В первом сезоне мы видим, что отношения матери и дочери складываются не лучшим образом. Мортиша смогла принять свои экстрасенсорные способности, так что вполне может помочь Уэнсдей с ее видениями.

В интервью Variety исполнительница главной роли Дженна Ортега рассказала, что сериал потеряет романтическую линию.

— Мы решили немного больше опираться на хоррор-аспект сериала. Поскольку со всеми вампирами, оборотнями и сверхспособностями шоу выглядело беззаботным, его не воспринимали слишком серьезно. Мы отказываемся от любых романтических любовных увлечений Уэнсдей, и это действительно здорово, — сказала Ортега.

Во втором сезоне Уэнсдей возвращается в Академию Невермор. Там она встречает соседку Энид Синклер. Нам покажут новых родственников Уэнсдей, в частности, бабушку Аддамс и дядю Фестера. О нем тоже готовят спиноф.

Когда вышел сериал Уэнсдэй, всем понравился стиль главной героини, ее образы пытались воспроизвести в жизни. Ранее мы рассказывали о стиле Уэнсдэй и как его повторить.

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