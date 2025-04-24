Венздей 2 сезон: дата виходу і новий трейлер

Люди у багатьох країнах світу чекають на 2 сезон серіалу Венздей. Він набув шаленої популярності у листопаді-грудні 2022 року, і майже відразу ж отримав своє продовження.

Ми розповімо, що відомо про 2 сезон Венздей, покажемо тобі новий трейлер і поділимося, коли дата виходу нового сезону.

Венздей 2 сезон: дата виходу

Другий сезон популярного серіалу Венздей був анонсований ще 6 січня 2023 року. Зазвичай стримінгові платформи не затягують з виробництвом популярних проектів, тому не дивно, що Netflix так швидко оголосили про продовження історії.

23 квітня 2025 року Netflix показав перший трейлер до другого сезону серіалу Венздей. Головну роль у серіалі знову виконає акторка, що полюбилася глядачам, Дженна Ортега.

У другому сезоні Венздей обіцяють ще більше чорного гумору, готики та містики.

На вихід серіалу вплинуло багато речей. Насамперед зайнятість акторів, адже після виходу Венздей виконавиця головної ролі Дженна Ортега стала дуже популярною та отримала пропозиції про ролі в інших фільмах.

Очікувалося, що другий сезон Венздей вийде наприкінці 2023 року або у першій половині 2024 року. Однак на ситуацію також вплинув страйк сценаристів, а згодом — страйк акторів у США.

Страйк сценаристів тривав з травня по вересень 2023 року (146 днів). На Netflix розповіли, коли вийде другий сезон Венздей — дата виходу серіалу запланована на літо та осінь 2025. Перша частина сезону вийде 6 серпня 2025, а друга — 3 вересня.

Венздей 2 сезон: трейлер

Виготовлення другого сезону Венздей стало одним із пріоритетів для Netflix. Так, улюблених персонажів гратимуть: Дженна Ортеґа, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордоньес, Луянда Унаті Льюїс-Няво, Емма Майерс, Джой Сандей та інші.

У трейлері нам показали, як Венздей проходить контроль в аеропорту. Її змушують показати всі кишені та викласти, що в них є. Дівчина викладає електрошокер, кастет, перцевий балончик, ножі, бойову булаву і нунчаки.

А Річ (рука) намагається взяти на борт сонцезахисний крем. Лише крем викликав питання у служби безпеки.

Серед оголошеного касту на 2 сезон Венздей не було актора Персі Хайнса Уайта, який виконував роль Ксав’є Торпа, повідомляє Mail Online. Після виходу першого сезону його звинуватили у сексуальному насильстві, актор довго мовчав, а за кілька місяців сказав, що це була кампанія з дезінформації, від якої постраждав він та його рідні.

Венздей 2 сезон: що відомо про сюжет

Розробники хочуть додати до серіалу більше елементів жахіть. Також хочуть ввести нових персонажів родини Адамс. Хантер Духан, який зіграв Тайлера, розповів, що хотів би побачити бабусю Адамс. Ми знаємо, що ця героїня весела та ексцентрична. Натомість Дженна Ортега казала, що хотіла б побачити кузена Ітта (родич родини Адамс, який повністю вкритий волоссям).

Крім цього, зазначається, що хочуть зробити акцент на стосунках Венздей та Мортіші. У першому сезоні ми бачимо, що стосунки матері й доньки складаються не найкращим чином. Мортіша змогла прийняти свої екстрасенсорні здібності, тож цілком може допомогти Венздей з її видіннями.

В інтерв’ю Variety виконавиця головної ролі Дженна Ортега розповіла, серіал втратить романтичну лінію.

— Ми вирішили трохи більше спиратися на хорор-аспект серіалу. Оскільки з усіма вампірами, перевертнями та надздібностями шоу виглядало безтурботним, його не сприймали надто серйозно. Ми відмовляємося від будь-яких романтичних любовних захоплень Венздей, і це дійсно чудово, — сказала Ортега.

У другому сезоні Венздей повертається до Академії Невермор. Там вона зустрічає сусідку Енід Сінклер. Нам покажуть нових родичів Венздей, зокрема бабусю Адамс і дядька Фестера. Про нього також готують спіноф.

Коли вийшов серіал Венздей, усім сподобався стиль головної героїні, її образи намагалися відтворити у житті. Раніше ми розповідали про стиль Венздей та як його відтворити.

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