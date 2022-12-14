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Мінімалізм, гранж та улюблений total black — розбір стилю Венздей, як його відтворити та кому пасуватиме

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 22:00
Венздей: розбір стилю головної героїні та як його відтворити
Фото: IMDb

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