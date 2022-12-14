Мінімалізм, гранж та улюблений total black — розбір стилю Венздей, як його відтворити та кому пасуватиме

Серіал Венздей уже кілька тижнів поспіль б’є рекорди на Netflix. Повернення однієї з найпопулярніших моторошних сімейок зібрало біля екранів буквально мільйони глядачів у всьому світі.
Увага акцентується саме на старшій дитині сімейки Аддамсів — Венздей. 16-річна дівчина їде до спеціальної школи, де знаходить безліч загадок та пригоди.
Окремо зауважимо, що цей серіал є сучасним та стильним. До речі, костюми для шоу розробляла легендарна Колін Етвуд. Вона не вперше працює з режисером Тімом Бертоном. Разом вони пройшли вже десять фільмів, а за костюми для Аліси у країні Див Етвуд отримала Оскар.
Тож стиль серіалу точно вартий обговорення. На окрему увагу заслуговують образи головної героїні. Стиль Венздей уже намагаються відтворити тисячі дівчат. Лялькові сукні, сорочки з великими білими комірцями, готичні елементи й total black захопили мережу після релізу серіалу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenna♡ (@sweetjennaortega)
Публикация от Jenna♡ (@sweetjennaortega)
Вікна поговорили зі стилісткою Ренатою Павлик. Вона розповіла про особливості стилю Венздей, його популярність та як можна так само комбінувати речі у повсякденному житті.
Гардероб головної героїні, напевно, на 90% складається з чорного кольору. “У неї алергія на кольори”, — каже у серіалі мати Венздей Мортіша Аддамс. Інколи Венздей розбавляє свої образи білим чи сірим кольором.
Попри те, що її стиль здається дуже нішевим і одноманітним, він доволі еклектичний.
Попри те, що її стиль здається дуже нішевим і одноманітним, він доволі еклектичний.
Основа стилю Венздей, безумовно, — це готичний стиль. Як відомо, всередині готичної моди існують численні напрями, зокрема естетика мінімалізму, гранжу, гламуру, стилю преппі й навіть трохи old money, — пояснює Рената Павлик.
Вона виділяє ключові елементи стилю Венздей:
— Блідий відтінок шкіри, при цьому виразні очі та губи, чорний колір лаку для нігтів.
Тут варто аналізувати глибше: вона не боїться смерті, отримує задоволення від тортур, каже, що не створена для любові, їй байдуже на думку оточення.
Тож образи Венздей — не тільки про її стиль, а й про гармонійне відображення ззовні її внутрішнього світосприйняття, — наголошує стилістка.
Тож образи Венздей — не тільки про її стиль, а й про гармонійне відображення ззовні її внутрішнього світосприйняття, — наголошує стилістка.
Експертка пояснює, що мода ніколи не залишається осторонь ні політики, ні буденного життя, ні (тим більше!) кінематографу.
— Як тільки почалась піар-кампанія виходу серіалу, було одразу зрозуміло, що буде у тренді.
Але насправді цей стиль ніколи й не виходив з моди. Модні будинки так чи інакше завжди випускали колекції з елементами готики. Зокрема, їх можна помітити у таких гігантів, як Prada, Balenciaga та інших, — розповідає Рената Павлик.
Вона додає, що мода циклічна. Зараз Венздей на піку популярності. Вона стихне, але з моди стильне вийде.
— Гадаю, до літа у повсякденному житті про нього забудуть, хоча саме влітку чорний виглядає найефектніше, — підкреслює експертка.
Рената говорить, що відтворити стиль Венздей хоч щодня можуть справжні мінімалісти.
Насамперед варто звернути увагу на чіткі лінії у чорному або у чорно-білому кольоровому поєднанні: сорочки, піджаки, пальто з англійським коміром та чіткою лінією плечей тощо.
Насамперед варто звернути увагу на чіткі лінії у чорному або у чорно-білому кольоровому поєднанні: сорочки, піджаки, пальто з англійським коміром та чіткою лінією плечей тощо.
Але я завжди за те, щоб, відтворюючи тренди у своїх образах, ми не губили свій індивідуальний стиль. Тому насправді достатньо витримувати загальну естетику готичного стилю, наприклад просто total black look, щоб бути у тренді, — радить Рената.
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Публикация от Chloé Allain (@chlosertoyou)
Попри те, що сама героїня та її гардероб “похмурі”, стилістка зазначає, що не хочеться, щоб чорний колір асоціювався саме з цим.
— Чорний — один з найстильніших кольорів у палітрі, тому говорімо просто про готичний стиль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????? ???????????????????? | streetstyle, minimal, 90s & Y2K (@alexis.trotman)
Публикация от ???????????????????????? ???????????????????? | streetstyle, minimal, 90s & Y2K (@alexis.trotman)
Усім пасує все, тільки не всім — у портретній зоні. Контрастні кольорові рішення і чіткість ліній в одязі найбільш гармонійна тим типажам, у зовнішності яких присутні ці ж особливості.
Тобто яскраво виражені вилиці, тонкі губи, брови з гострим кутом, худорлявість обличчя, світла шкіра і темне волосся.
Тобто яскраво виражені вилиці, тонкі губи, брови з гострим кутом, худорлявість обличчя, світла шкіра і темне волосся.
А також тим, хто, можливо, зовнішність має неконтрастну, але характер відповідає такому образу, — каже стилістка. Й додає, що зовнішній вигляд має відображати внутрішній світ, тоді образ вийде гармонійним.
Раніше ми робили детальний огляд серіалу Венздей, у чому його особливість, а також розповіли, як акторка Дженна Ортега підтримує Україну.
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