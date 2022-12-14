Минимализм, гранж и любимый total black — разбор стиля Уэнсдэй, как его воспроизвести и кому подойдет

Сериал Уэнсдэй уже несколько недель подряд бьет рекорды на Netflix. Возвращение одной из самых популярных жутких семеек собрало у экранов буквально миллионы зрителей по всему миру.

Внимание акцентируется именно на старшем ребенке семейки Аддамсов — Уэнсдэй. 16-летняя девушка едет в специальную школу, где находит множество загадок и приключений.

Отдельно отметим, что этот сериал современный и стильный. Кстати, костюмы для шоу разрабатывала легендарная Колин Этвуд. Она не в первый раз работает с режиссером Тимом Бертоном. Вместе они прошли уже десять фильмов, а за костюмы для Алисы в стране Чудес Этвуд получила Оскар.

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Так что стиль сериала точно стоит обсуждения. Отдельного внимания достойны образы главной героини. Стиль Уэнсдэй уже пытаются воспроизвести тысячи девушек. Кукольные платья, рубашки с большими белыми воротничками, готические элементы и total black захватили сеть после релиза сериала.

Вікна поговорили со стилисткой Ренатой Павлик. Она рассказала об особенностях стиля Уэнсдэй, его популярности и как можно так же комбинировать вещи в повседневной жизни.

О стиле Уэнсдэй

Гардероб главной героини, наверное, на 90% состоит из черного цвета. “У нее аллергия на цвета”, — говорит в сериале мать Уэнсдэй Мортиша Аддамс. Иногда Уэнсдэй разбавляет свои образы белым или серым цветом.

Несмотря на то, что ее стиль кажется очень нишевым и достаточно однообразным, он достаточно эклектичен.

Основа стиля Уэнсдэй, безусловно, — это готический стиль. Как известно, внутри готической моды существуют многочисленные направления, в частности, эстетика минимализма, гранжа, гламура, стиля преппи и даже немного old money, — объясняет Рената Павлик.

Она выделяет ключевые элементы стиля Уэнсдэй:

черный цвет;

структурированные вещи;

четкие линии;

геометрические принты;

обувь на массивной подошве;

рубашки, часто с кружевом в деталях;

чулки с принтом;

теннисные юбки;

преимущественно андрогинный силуэт образов, не акцентирующий на женственности фигуры.

— Бледный оттенок кожи, при этом выразительные глаза и губы, черный цвет лака для ногтей.

Здесь следует анализировать глубже: она не боится смерти, получает удовольствие от пыток, говорит, что не создана для любви, ей безразлично мнение окружающих.

Так что образы Уэнсдэй не только о ее стиле, но и о гармоничном отражении извне ее внутреннего мировосприятия, — отмечает стилистка.

Почему стиль Уэнсдэй стал популярным

Эксперт отмечает, что мода никогда не остается в стороне ни политики, ни обыденной жизни, ни (тем более!) кинематографа.

— Как только началась пиар-кампания выхода сериала, сразу было ясно, что будет в тренде.

Но на самом деле этот стиль никогда не выходил из моды. Модные дома так или иначе всегда выпускали коллекции с элементами готики. В частности, их можно заметить у таких гигантов, как Prada, Balenciaga и других, — рассказывает Рената Павлик.

Она говорит, что мода циклична. Сейчас Уэнсдэй на пике популярности. Она стихнет, но из моды стиль не выйдет.

— Думаю, к лету в повседневной жизни о нем забудут, хотя именно летом черный выглядит эффектнее всего, — подчеркивает эксперт.

Как воспроизвести стиль Уэнсдэй

Рената говорит, что воссоздать стиль Уэнсдэй хоть каждый день могут настоящие минималисты.

Прежде всего, следует обратить внимание на четкие линии в черном или в черно-белом цветовом сочетании: рубашки, пиджаки, пальто с английским воротником и четкой линией плеч и т.д.

Но я всегда за то, чтобы при воспроизведении трендов в своих образах мы не теряли свой индивидуальный стиль. Поэтому достаточно выдерживать общую эстетику готического стиля, например просто total black look, чтобы быть в тренде, — советует Рената.

Всем ли подойдет стиль Уэнсдэй

Несмотря на то, что сама героиня и ее гардероб “мрачные”, стилистка отмечает, что не хочется, чтобы черный цвет ассоциировался именно с этим.

— Черный — один из самых стильных цветов в палитре, поэтому просто говорим о готическом стиле.

Всем подходит все, только не всем — в портретной зоне. Контрастные цветовые решения и четкость линий в одежде наиболее гармонична тем типажам, во внешности которых присутствуют эти же особенности.

То есть, ярко выраженные скулы, тонкие губы, брови с острым углом, худощавость лица, светлая кожа и темные волосы.

А также тем, у кого, возможно, внешность неконтрастная, но характер соответствует такому образу, — говорит стилистка. И добавляет, что внешний вид должен отражать внутренний мир, тогда образ получится гармоничным.

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