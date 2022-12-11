Не знаешь, что носить этой зимой? Стилист рассказала, как правильно выбрать модный и теплый пуховик

Зимой значительную часть нашего образа составляет верхняя одежда. Какой бы стильный образ ты себе не придумал(а), его сверху будет закрывать куртка. Так что к ее выбору нужно подойти ответственно.

Вікна поговорили со стилисткой Ренатой Павлик, она рассказала, как выбрать пуховик, чтобы было стильно и тепло.

Какие пуховики в моде зимой 2022

Рената говорит, что сейчас популярны не конкретные единицы моды, а конкретные стилизации.

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— Мы можем заметить “замедление” моды — тренды меняются уже даже не ежегодно.

Именно поэтому сейчас главное выбирать правильные пропорции к своей внешности и создавать современные комбинации, — отмечает она.

Поскольку куртка мягкая по форме и (чаще всего) принадлежит к спортивному стилю, стилист советует комбинировать с ней каблуки/утонченную обувь, деловой и женственный стили и структурированные сумки.

Чтобы образ был “собран” и сочетал в себе разные фактуры и стили.

— Если очень хочется быть в трендах, можно выделить объемные бомберы. С экологической точки зрения подхода к гардеробу, я бы их советовала тем, в чьем стиле всегда присутствует нотка спорта.

Тогда бомбер может стать базой и не надоест через полгода, — объясняет Рената.

Она говорит, что сейчас в тренде куртки:

как приталенные с акцентом на талии, так и чрезмерно объемные;

как короткие, так и максимальной длины;

как яркие, так и в нейтральных базовых оттенках.

Как выбрать теплый пуховик

Зимняя куртка должна быть не только стильной и красивой, но и теплой. Это ее главная задача. Нужно одеваться тепло, чтобы не заболеть и чувствовать себя комфортно на улице.

Стилист подчеркивает: при покупке какой-либо вещи нужно всегда смотреть на состав одежды.

— Правильный выбор состава вещей — 80% успеха функционального и стильного гардероба, который будет работать на вас годами, — подчеркивает она.

Лучше выбирать пуховики с составом пух/перо в пропорциях 80:20. Эти пуховики будут самыми теплыми даже в очень холодную зиму.

— Пух нас греет, а перо нужно для того, чтобы пух не сбивался, а имел каркас, который его удержит.

Такой вариант вряд ли можно найти в бюджетном сегменте, но лучше выбрать один качественный пуховик, чем три бюджетных, — отмечает Рената.

Также хорошими могут быть пуховики с ненатуральными наполнителями: синтепон, синтепух, холофайбер и т.д. Подклад пуховика должна быть натуральной, например 100% вискоза. А поверхность пуховика должна быть матовой и водонепроницаемой. С ней можно избежать нежелательных следов от влаги, снега или дождя.

Как выбрать пуховик: н а что обратить внимание

Качественный пуховик может прослужить хозяину не один сезон. Для этого нужно ответственно подойти к его выбору. Стилист советует обратить внимание при покупке на четыре основные вещи.

Размер

Следует выбирать пуховик на один-два размера больше. Ведь визуально полнит облегающее, а не то, что висит.

— Я не говорю о чрезмерном оверсайзе, который не всем нравится и не всем подходит. Я имею в виду, что куртку мы носим на объемные свитера, пиджаки, худи, многослойные образы, все это занимает место.

Человек должен поместить не только себя, но и свои вещи под куртку. Об этом следует помнить. Человеку должно быть удобно в движении и тепло, а греют нас не вещи и не наполнитель, а воздух, который есть между слоями нашей одежды, — объясняет Рената.

Крой и пошив

По словам стилистки, чем больше на куртке стежков, тем лучше она держит форму и меньше риск, что наполнитель собьется.

Лучше всего, чтобы участки стежков были не менее 10*10 см, тогда термоизоляция будет самой высокой, а куртка практичной на долгие сезоны.

Длина

Длину пуховика следует выбирать под рост и образ жизни человека: для поездок на авто рекомендовано выбирать более короткие варианты, для пеших прогулок — более длинные.

— Следует также обратить внимание, где заканчивается изделие на фигуре. Если нет цели намеренно расширить фигуру, то лучше, чтобы куртка не заканчивалась на широких ее участках, — советует эксперт.

Самыми универсальными в плане комбинаций будут пуховики длиной ниже бедер (мини) и посредине икры (мидакси). Пуховики этой длины гармонично сочетаются практически со всеми типами поясных изделий.

Детали и фурнитура

Чем меньше на куртке деталей и фурнитуры, тем она более универсальна и долговечна в гардеробе.

Антитренды на пуховики зимой 2023

Стилист признается, что не любит термин “антитренд”, но отмечает, что лучше не покупать куртки с облегающим силуэтом. Более того, с мехом на капюшоне или воротнике.

— Эти пуховики однозначно не стоит носить как самостоятельную верхнюю одежду. Но если они сохранились в гардеробе, то ими прекрасно можно утеплить объемное осеннее пальто, — отмечает Рената.

База для пуховиков

— Понятие базы очень индивидуальное, я бы отталкивалась от предыдущих советов и выбирала нейтральную цветовую гамму, которая сочетается с наибольшим количеством вещей в гардеробе, — советует эксперт.

Поскольку мода замедлилась, можно заметить параллельные течения в трендах. Например, оверсайз и приталенность одновременно. Потому ошибиться в выборе стильного пуховика почти невозможно. Однако помни, что куртка должна быть не только красивой, но и греть.

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Главное фото: alina_frendiy / Instagram; tanyaparfileva / Instagram; tan14ka / Instagram.