Здоровье и красота
Эксклюзив

Не знаешь, что носить этой зимой? Стилист рассказала, как правильно выбрать модный и теплый пуховик

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 декабря 2022, 18:00
Пуховик на зиму 2023: як правильно вибрати стильний і теплий

Эксклюзивы
Одруження під час війни
В Украине втрое больше браков, чем разводов — в чем же феномен и есть ли подвох в таких отношениях. Говорим с психологом
Марина Ер Горбач
Мой голос против войны! Режиссер фильма Клондайк о номинации на Оскар, судьбе украинской культуры и женщине на войне
психологічна підтримка дітей
(Не)потерянное детство. Как психологически поддержать детей во время и после войны: израильская система в украинских реалиях
Догляд за шкірою
Праздники приближаются: советы дерматолога, как не испортить кожу рождественскими блюдами
Смотреть больше

Больше новостей
Як налагодити режим сну - поради Анастасії Голобородько
Для здоровья и спокойствия — как восстановить режим сна и откуда брать мелатонин
Історія сім'ї з Вишгорода
Из-за российской ракеты дочь чуть не потеряла глаз, а сыну разорвало ухо: история семьи из Вышгорода
YouTube-каналы для изучения английского
Для взрослых и детей: YouTube-каналы, на которых ты можешь выучить английский с нуля
Пацієнтам зі СМА безкоштовно видаватимуть ліки в Україні
Бесплатные лекарства против редкой болезни! Украина закупит уникальный препарат
Смотреть больше

Материалы по теме

Що вдягнути на Новий рік 2023 — кольори, які принесуть успіх
Принесут удачу и достаток: что надеть на Новый год — благоприятные цвета и аксессуары
Макіяж
Макияж на Новый год 2023: модные идеи, чтобы быть самой стильной
Как выбрать верхнюю одежду на зиму
Антитренд этой зимы: какой пуховик лучше не покупать — советует Андре Тан
Стрій
Мистическая мода: в Софии Киевской представили коллекцию этноодежды и лукбук с толкованиями #відбабусі

Видео
0:04:16
Медики-переселенці із Запоріжжя відкрили клініку в Києві

После победы нам нужны здоровые граждане — как запорожские врачи решились открыть клинику в столице
0:04:42
Операция на сердце
Операция на сердце без рассечения грудной клетки: почему иностранцы едут в Украину во время войны
Дмитро Лубінець: інтерв’ю про діяльність Червоного Хреста та повернення полонених
Об украинцах в Еленовке и давлении РФ на военнопленных — омбудсмен Дмитрий Лубинец
0:03:50
Як жінка з Прикарпаття рятує людей
Единственное, что у нас есть — это руки и глаза: как женщина из Прикарпатья спасает людей с нарушением зрения и строит реабилитационный центр
ЄС виділить для України 18 мільярдів євро у 2023 році
18 миллиардов евро для Украины! Совет ЕС принял решение в обход вето Венгрии
Промова Олександри Матвійчук на церемонії Нобелівської премії миру 2022
Жизнь людей не может быть компромиссом! Александра Матвийчук на вручении Нобелевской премии мира
Володимир Зеленський про енергетичну інфраструктуру та відключення світла
Зеленский прокомментировал массовые отключения света в Украине
0:03:38
Жіноча військова форма
Военная одежда, которая не горит! Как во Львове начали шить форму для женщин в ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:57
Теплица
Выключают свет и отопление постоянно — ожидать ли в Украине фруктов? Опыт киевского фермера
Больше видео
зимові салати за рецептами Марини Боржемської
Читать дальше
Сказочное сочетание пользы и вкуса: как приготовить три зимних салата по рецептам Марины Боржемской
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь