Антитренд этой зимы: какой пуховик лучше не покупать — советует Андре Тан

Нынешняя зима обещает быть холодной и морозной, поэтому к выбору верхней одежды стоит подойти тщательно. Однако дизайнеры и стилисты уже нашли несколько моделей пуховиков, курток и пальто, которые лучше не покупать в этом сезоне.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, чему лучше отдать предпочтение этой зиме, а о какой верхней одежде лучше забыть.

Пуховик с ремнем и капюшоном

Пуховик с ремнем и капюшоном при низких температурах бесполезен, — говорит Андре Тан. — А все из-за объема — он слишком плотно сидит по фигуре, поэтому у него нет воздушной прослойки, которая не дает вам замерзнуть.

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Предлагаю заменить на длинное дутое пальто монохромных классических цветов: черного, белого, синего или серого.

Пуховик с большим количеством меха

Сейчас в моде главное — функционал, а мех, как обделка, никак не помогает в сохранении тепла.

— Альтернативой может стать дубленка с цветным мехом внутри или более классические вариации. Комбинируй с обувью на каблуке, грубыми ботинками или казаками.

Большой цветочный принт

— Честно признаюсь: цветочный принт в минусовую погоду вызывает у меня диссонанс. Если монохромные виды кажутся тебе очень скучными и обычными, обрати внимание на верхнюю одежду с анималистическим принтом, — советует дизайнер.

Ее можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более экспериментальными и смелыми образами: кожаные брюки и юбки с контрастным рисунком.

Укороченный пуховик с рукавом

Андре Тан предлагает неактуальную длину рукава три четверти заменить на длину макси. Чем длиннее твоя верхняя одежда в этом году, тем лучше, уверен он.

Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз.

Тонкие пуховики

Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой: если носить ее исключительно как промежуточный слой: под пальто, куртку, плащ или шубу. Если не любишь удлиненную верхнюю одежду, то присмотрись к бомберам.

В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайз, а также из экомеха и кожи.

Также не забывай про утепление под верхней одеждой. Лучше всего переживать холод с правильным бельем. Читай, как выбрать термобелье.

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